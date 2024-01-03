Пять новых непостоянных членов Совбеза ООН приступили к работе

В первый рабочий день нового года Совет Безопасности ООН приветствовал пять новых непостоянных членов на 2024-2025..

В первый рабочий день нового года Совет Безопасности ООН приветствовал пять новых непостоянных членов на 2024-2025 годы. Это Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Словения.

Эти страны пришли на смену Албании, Бразилии, Габону, Гане и Объединенным Арабским Эмиратам, чей двухлетний срок истёк в конце 2023 года.

Они присоединятся к пяти другим непостоянным членам ООН – Эквадору, Японии, Мальте, Мозамбику и Швейцарии.

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Церемонию установки флагов новоизбранных членов в штабквартире ООН в Нью-Йорке вёл Постоянный представитель Казахстана.

[Акан Рахметуллин, постпред Казахстана при ООН]:

«Мы твёрдо верим, что эти пять новых членов внесут больше глубины и сосредоточат внимание на вопросах мира и безопасности». [Николя де Ривьер, постпред Франции при ООН]:

«Заседать в Совете Безопасности – это одновременно честь и ответственность, особенно в то время, когда региональные кризисы умножаются. Я имею в виду Ближний Восток, Восточную Европу и Африку». [Хван Джун Кук, постпред Южной Кореи при ООН]:

«Столкнувшись с растущими угрозами безопасности вокруг Корейского полуострова, Республика Корея, основываясь на собственной истории и подходах к работе в Совете Безопасности, солидарна с теми, кто сталкивается с аналогичными проблемами по всему миру».

Всего в Совбезе ООН заседают 15 стран. Пять из них – постоянные члены. Это Франция, США, Великобритания, Китай и Россия. Десять других Генеральная Ассамблея регулярно переизбирает на двухгодичный срок. При этом страны не могут быть избраны два раза подряд.

Должное внимание уделяют справедливому географическому распределению и тому, насколько кандидат активен в поддержании международного мира и безопасности. Так, при последнем голосовании, которое состоялось полгода назад, от восточноевропейской группы претендовали две страны – Словения и Беларусь. В итоге Словения получила в четыре раза больше голосов.

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