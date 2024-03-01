Пять стран официально уведомили ООН о том, что помогут Гаити в борьбе с преступными бандами. Силовиков..

ООН: пять стран помогут Гаити в борьбе с вооружёнными бандами

Пять стран официально уведомили ООН о том, что помогут Гаити в борьбе с преступными бандами. Силовиков направят Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бенин и Чад.

Совбез ООН одобрил создание миссии в октябре прошлого года. При этом сама международная организация участвовать в ней не будет. Однако она собирает деньги на её поддержку.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генсека ООН]:

«В Целевой фонд уже внесли 10,8 миллиона долларов. Нас также обнадёживает то, что в последние дни доноры пообещали внести ещё примерно 78 миллионов долларов. Эти деньги пойдут в многонациональный целевой фонд поддержки безопасности. И мы призываем государства-члены ООН продолжать делать взносы».

Бенин направит в Республику Гаити 1500 силовиков. Сколько людей выделят другие страны, пока не известно.

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Изначально возглавить миссию хотела Кения. Она планировала отправить в Гаити 1000 полицейских. Однако Верховный суд страны запретил это делать, поскольку Конституция Кении не позволяет организовывать такие миссии. Впрочем, правительство намерено обжаловать решение. Но сколько продлится судебный процесс, неизвестно.

Вооружённые банды в Гаити активизировались в 2021 году, когда к власти пришёл премьер-министр Ариэль Анри. Он временно встал во главе государства после убийства президента Жовенеля Моиза.

Преступные группировки захватили большую часть Порт-о-Пренса – столицы страны. Многие люди вынуждены бежать из своих домов. Они либо ночуют прямо на улицах, либо им дают временное убежище в школах. Также помогают жители соседних районов, которым самим приходится нелегко.

[Ульрика Ричардсон, сотрудница ООН]:

«Сейчас на Гаити 314 000 переселенцев. Это внушительная цифра. Мы также подсчитали, что примерно 5,5 миллиона гаитян нуждаются в гуманитарной помощи. И это тоже много, если учесть, что в стране живёт 11-12 миллионов человек».

В этом году ООН рассчитывает собрать более 670 миллионов долларов на гуманитарную помощь Гаити. В прошлом году организации удалось получить только треть запрошенных денег.

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