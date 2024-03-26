На МКС встречают экипаж корабля «Союз МС-25». На его борту прибыла первая женщина-космонавт из Беларуси Марина..

На МКС прибыл экипаж с первой женщиной-космонавтом из Беларуси

На МКС встречают экипаж корабля «Союз МС-25». На его борту прибыла первая женщина-космонавт из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий.

Изначально полёт был запланирован на 21 марта. Его перенесли по техническим причинам. Ракета-носитель с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-25» стартовала 23 марта, и вечером 25-го он штатно пристыковался к МКС.

[Марина Василевская, космонавт из Беларуси]:

«Полёт занял два дня, но мы в отличном настроении. И я очень счастлива, что всё прошло так хорошо». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы очень благодарны всем, кто помог нам достичь этого как с помощью обучения, так и с помощью исполнения. И здорово видеть всех вас здесь. Мы с нетерпением ждём возможности выполнить эту миссию вместе».

Василевская и Новицкий – участники 21-й экспедиции посещения. Они вернутся на Землю 6 апреля на корабле «Союз МС-24». С ними полетит астронавт НАСА Лорел О’Хара.

Дайсон – участница 71-й длительной экспедиции. Она пробудет на МКС полгода и 23 сентября улетит на корабле «Союз МС-25». На борту также будут российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.

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