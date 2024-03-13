ВПП ООН призывает решительно отреагировать на гуманитарный кризис в Гаити

Гаити нуждается в решительном ответе на гуманитарный кризис. Так заявил региональный представитель Всемирной продовольственной программы Жан-Мартин..

Гаити нуждается в решительном ответе на гуманитарный кризис. Так заявил региональный представитель Всемирной продовольственной программы Жан-Мартин Бауэр. Он пообщался по видеосвязи с журналистами, которые собрались в штаб-квартире ООН.

По словам Бауэра, начались серьёзные перебои с поставкой товаров в столицу Порт-о-Пренс.

[Жан-Мартин Бауэр, сотрудник ВПП ООН]:

«Вооружённые группировки контролируют основные дороги в Порт-о-Пренс. На прошлой неделе из-за обстрелов пострадал порт, и он до сих пор не функционирует. Это значит, что нельзя попасть в Порт-о-Пренс ни по дороге, ни по морю. Воздушное сообщение с Порт-о-Пренсом тоже прервано. Оно прервано по всей стране».

Цены на продукты растут, а доходы людей снижаются. Кроме того, многие были вынуждены бежать из своих домов из-за действий банд.

[Жан-Мартин Бауэр, сотрудник ВПП ООН]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы видим, что переселенцев становится больше. За первые выходные марта дома покинули 15 000 человек, и общее число переселенцев на Гаити превысило 360 000».

США заявили, что выделят 100 миллионов долларов на поддержку многонациональной миссии, которая призвана восстановить порядок в Гаити. Ещё 33 миллиона обещают потратить на гуманитарную помощь для гаитян. Но денег пока нет. Из ООН средства тоже не поступали.

[Жан-Мартин Бауэр, сотрудник ВПП ООН]:

«На проведение гуманитарных программ на Гаити очень не хватает финансов. ООН получает на гуманитарную помощь для Гаити только 2% требуемой суммы. Это не оговорка».

Бауэр говорит, что 200 000 детей в стране на грани голода. Люди продают вещи, чтобы купить еды. При этом многие питаются более дешёвыми продуктами, чем раньше. Бауэр призывает обеспечить безопасность гаитян, поскольку одной из причин гуманитарного кризиса стал разгул бандитизма.

Между тем Кения приостановила подготовку к миссии в Гаити. Накануне глава МВД заявил, что страна готова отправить тысячу полицейских. Но премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил, что уходит в отставку. Теперь африканская страна намерена ждать, когда будет сформирован переходный президентский совет, с которым сможет сотрудничать кенийский полицейский контингент.

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