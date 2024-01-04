Кошки Сингапура скоро смогут выходить из подполья

Кошка Харли живёт со своим владельцем Шамиром Османом несмотря на 34-летний закон, запрещающий содержание кошек в..

Кошка Харли живёт со своим владельцем Шамиром Османом несмотря на 34-летний закон, запрещающий содержание кошек в построенных правительством квартирах. В таких живёт большинство сингапурцев.

Закон грозит штрафом в размере более 3000 долларов США или выселением домашнего животного. К счастью для Харли и её хозяина, в этом году запрет собираются отменить.

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[Шамир Осман, владелец кошки]:«Мы всё понимали, и мы были ответственными владельцами в том смысле, что следили за тем, чтобы кошки не выходили на улицу».

Вообще этот закон редко исполняют. Он распространяется только на высотные многоквартирные дома Совета по жилищному строительству и развитию, в которых проживает 80% из 3,6 миллиона сингапурцев. Закон также давно игнорируют бесчисленные владельцы кошек.

Государственные квартиры начали строить в 60-х годах. Их власти передавали в аренду гражданам на срок до 99 лет. Это привело к одному из самых высоких в мире показателей владения жильём.

В 1989 году парламент сделал незаконным содержание кошек в таких квартирах. Объяснили это тем, что они линяют, испражняются в общественных местах и издают звуки.

Что заставило власти Сингапура изменить своё мнение, пока неизвестно. Однако, как предполагается, переломным моментом стал официальный опрос прошлого года. Он показал, что 9 из 10 респондентов считают кошек подходящими домашними животными для квартир.

Как ожидается, после отмены запрета домашних кошек в стране станет больше. Предполагают, что сейчас их около 94 тысяч.

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