Во Франции нашли кости маленького Эмиля, который пропал прошлым летом

Во французских Альпах нашли останки двухлетнего мальчика, который пропал прошлым летом из двора своей бабушки. Кости..
Дата загрузки: 2024-04-02
Во французских Альпах нашли останки двухлетнего мальчика, который пропал прошлым летом из двора своей бабушки.
Кости случайно обнаружила туристка. То, что они принадлежат маленькому Эмилю, подтвердили в ходе генетического анализа.
В июле история с исчезновением ребёнка потрясла всю Францию. Эмиля в последний раз видели идущим по улице в направлении от дома его бабушки и дедушки в отдалённой горной деревне, где живёт всего 20 человек.
Мальчик исчез в то время, когда его родственники готовили машину к поездке.
Ребёнка начали искать вскоре после пропажи. Было задействовано около 800 человек – и специалистов, и добровольцев.
Останки обнаружились только спустя девять месяцев. Их нашли рядом с деревней, откуда ребёнок пропал. Причём эту местность ранее уже прочёсывали.
[Хозе Моралес, мэр коммуны Ла-Буйадис]:
«Эта история коснулась всех – не только нашего села, но и всей страны; история маленького мальчика, который пропал летом. Были тяжёлые месяцы ожидания, и теперь всё закончилось смертью, его похоронами. Нас переполняют эмоции – мы этого не ожидали».
В полиции сообщили, что причина смерти не может быть установлена, но будет проведён дальнейший ДНК-анализ костей.
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