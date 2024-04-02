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Во Франции нашли кости маленького Эмиля, который пропал прошлым летом

Во Франции нашли кости маленького Эмиля, который пропал прошлым летом

Во французских Альпах нашли останки двухлетнего мальчика, который пропал прошлым летом из двора своей бабушки. Кости..

Дата загрузки: 2024-04-02

Во Франции нашли кости маленького Эмиля, который пропал прошлым летом

Во французских Альпах нашли останки двухлетнего мальчика, который пропал прошлым летом из двора своей бабушки.

Кости случайно обнаружила туристка. То, что они принадлежат маленькому Эмилю, подтвердили в ходе генетического анализа.

В июле история с исчезновением ребёнка потрясла всю Францию. Эмиля в последний раз видели идущим по улице в направлении от дома его бабушки и дедушки в отдалённой горной деревне, где живёт всего 20 человек.

Мальчик исчез в то время, когда его родственники готовили машину к поездке.

Ребёнка начали искать вскоре после пропажи. Было задействовано около 800 человек – и специалистов, и добровольцев.

Останки обнаружились только спустя девять месяцев. Их нашли рядом с деревней, откуда ребёнок пропал. Причём эту местность ранее уже прочёсывали.

[Хозе Моралес, мэр коммуны Ла-Буйадис]:
«Эта история коснулась всех – не только нашего села, но и всей страны; история маленького мальчика, который пропал летом. Были тяжёлые месяцы ожидания, и теперь всё закончилось смертью, его похоронами. Нас переполняют эмоции – мы этого не ожидали».

В полиции сообщили, что причина смерти не может быть установлена, но будет проведён дальнейший ДНК-анализ костей.
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