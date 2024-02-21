Мейн-кун – самая крупная порода домашней кошки. Представитель этой породы занял место в первом ряду у..

Кошки прошли по подиуму в рамках Недели моды в Лондоне

Мейн-кун – самая крупная порода домашней кошки. Представитель этой породы занял место в первом ряду у лондонского подиума, чтобы наблюдать за показом своих собратьев.

Самые ухоженные и изнеженные кошки Великобритании заняли центральное место на мероприятии под названием Catstravaganza. Оно проходит в выставочном центре «Олимпия».

Владельцы несут своих питомцев по подиуму на глазах у сотен любителей животных. А кошки, кажется, наслаждаются вниманием.

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[Стивен Месерв, основатель Loving Cats Worldwide]:

«Да, очевидно, сейчас проходит Неделя моды в Лондоне. А у нас здесь есть собственный подиум, и, простите, но наши модели намного симпатичнее, чем некоторые из их моделей».

Стивен Месерв создал организацию Loving Cats Worldwide, чтобы привлечь внимание к кошкам. По его мнению, подиумы слишком долго занимали собаки.

[Стивен Месерв, основатель Loving Cats Worldwide]:«Мы видим, что владельцев кошек становится больше, особенно в городах. На уход за кошкой нужно намного меньше усилий. С ними не нужно гулять, они в основном гуляют сами по себе».

Одной из звёзд показа стал персидский кот по кличке Мистер Бамбл. Ему 18 месяцев. Его хозяйка говорит, что прилагает много усилий, чтобы его шерсть выглядела безупречно.

[Ангарад Флоренс Иствуд, владелица Мистера Бамбла]:«Довольно дружелюбный маленький парень, очень спокойный. Дома он обожает прижиматься и обниматься, ухаживает за собой, любит ванну».

Ещё одна порода – канадский сфинкс. Это Маус, ему почти два года. Он ласковый и немного озорной.

[Кара Холлсуорт, владелица Мауса]:«Поскольку у них нет волос, они нуждаются в людях. Они всё время хотят быть с людьми».

Ещё одна редкая порода на выставке – ликой, или кот-оборотень. Она результат естественной мутации в ДНК домашних кошек, в результате чего они теряют часть шерстного покрова, а морда становится похожа на оборотня.

[Первиз Александер, владелица Сери]:«Они как оборотни. Они рождаются полностью покрытыми шерстью, очень пушистыми маленькими котятами. А примерно в 5-7 дней они начинают линять и теряют детскую шёрстку».

Мероприятие посетило более 6000 любителей кошек.

Подобные показы также проводят в других странах, включая Японию, Канаду, Колумбию и США.

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