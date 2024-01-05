Ответственность за два смертоносных взрыва в Иране взяла на себя запрещённая в России и других странах..

Ответственность за два взрыва в Иране взяло ИГ*

Ответственность за два смертоносных взрыва в Иране взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка «Исламское государство». В результате теракта погибло более 100 человек. Ещё более 200 были ранены.

В заявлении группировки говорится, что в среду двое её членов взорвали пояса смертников в юго-восточном городе Керман.

Там сотни людей собрались, чтобы почтить память генерала Касема Сулеймани, который был убит в 2020 году в Ираке в результате удара американского беспилотника.

Ранее Тегеран возложил ответственность за взрывы на «террористов» и пообещал возмездие за самую смертоносную атаку в Иране со времён революции 1979 года.

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[Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана]:«Им будет нанесён очень сильный ответный удар».

Аналогичные заявления сделали президент Эбрахим Раиси и второй Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Совет Безопасности ООН осудил нападение, назвав это «трусливой террористической атакой».

В прошлом «Исламское государство»* брало на себя ответственность и за другие теракты в Иране. В том числе за нападение на святыню в 2022 году, в результате которого погибло 15 человек, а также за двойные взрывы и серию нападений на парламент Ирана и мавзолей Хомейни в 2017 году.

Власти призвали людей массово выходить на протесты. Между тем, в стране начались похороны погибших.

*«Исламское государство» (ИГ) – группировка, которая признана в России террористической и запрещена

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