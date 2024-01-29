Суд Гонконга решил ликвидировать китайского строительного гиганта Evergrande

Суд Гонконга постановил ликвидировать китайского застройщика Evergrande. Это одна из крупнейших в Китае строительных фирм с..
Дата загрузки: 2024-01-30
Как сказала судья, копания, которую признали банкротом в 2021 году, не смогла предложить конкретный план по реструктуризации долга.
После решения суда Гонконгская биржа приостановила торговлю акциями Evergrande, а также двух её дочерних компаний – New Energy Vehicle и Property Services.
Дефолт Evergrande признали после пропуска купонных выплат по облигациям два года назад. С тех пор рыночная стоимость застройщика упала более чем на 90%.
Решение о ликвидации показывает, что китайские власти готовы пойти на крайние меры, чтобы избавиться от гигантского пузыря на рынке недвижимости.
С сентября прошлого года владелец Evergrande Group китайский миллиардер Хуэй Каян находится под арестом.
В то же время генеральный директор компании обещает обеспечить реализацию проектов строительства жилья.
Предполагается, что деятельность подразделений Evergrande как в материковом Китае, так и за его пределами в ближайшем будущем продолжится. Причина в том, что Гонконг – это другая юрисдикция. Ликвидатору могут потребоваться годы, чтобы взять под контроль все структуры компании.
В суде Гонконга дело рассматривалось в связи с иском инвесткомпании Top Shine Global. Она обвинила застройщика в неуплате долга в размере 110 миллионов долларов.
Дело Evergrande нанесло удар по экономике Китая, а также подорвало доверие к китайскому рынку недвижимости. Цены на этом рынке продолжают снижаться.
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