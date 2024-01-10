Как подростки и взрослые спасали енота

Двое подростков 14-летний Дайтон и 12-летний Райлен из штата Техас гуляли в лесу. Вдруг они увидели енота, на которого обрушилась нора.



Верхняя часть туловища животного была над землёй, а нижняя застряла так, что он не мог выбраться самостоятельно. Мальчики сообщили отцу о происшествии.

«Дети обнаружили енота в норе на глубине полутора метров. Были видны голова и передние лапы. Мальчики сразу же мне позвонили. Когда я приехал, енот боролся за жизнь», – рассказал отец мальчиков. Мужчина принёс маленькую лопату, и подростки попытались откопать енота.



«Было больно наблюдать за борьбой животного. Мои дети хотели его спасти», – вспоминает отец мальчика.



Мужчина сообщил о еноте в Центр реабилитации диких животных «Дикий Запад». Приехали волонтёры. Они откопали животное и, обхватив его за передние лапы и шею, вытащили из земли. На всю операцию по спасению ушло несколько часов.

«Сверху лежали две цементные плиты, они провалились, и земля осыпалась. Образовалось пространство между плитой и енотом. Он мог двигаться, но нижняя часть увязла в грязи», – сообщил сотрудник центра.

Травм у енота не нашли, но он очень устал. Животное отпустили на волю.