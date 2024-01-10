Спасённую онциллу выпустили в дикую природу на северо-западе Колумбии. Хищную кошку изъяли у нелегальных торговцев. Её..

Спасённую от контрабандистов онциллу выпустили на волю в Колумбии

Спасённую онциллу выпустили в дикую природу на северо-западе Колумбии. Хищную кошку изъяли у нелегальных торговцев. Её нашли запертой в небольшом помещении. Она была истощена, и у неё обнаружили травмы.

[Даниэла Хиральдо, биолог]:

«Онциллу нашли во время конфискации. Она пострадала в результате незаконной торговли дикими животными. К нам она прибыла детёнышем. Ей было около двух месяцев».

Онциллу лечили полгода. Теперь она может жить самостоятельно.

Онцилла – самая маленькая дикая кошка в Южной и Северной Америке. Она меньше даже обыкновенных домашних кошек. Очень крупный самец при длине тела 65 сантиметров весит не больше трёх килограммов.

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Онциллы обитают в субтропических лесах, включая горные. Днём спят на деревьях, а ночью охотятся. Питаются мелкими грызунами и птицами. Вид малоизучен, но известно, что в дикой природе осталось мало онцилл – около 50 000.

Эти хищные кошки хорошо приручаются, но в европейских зоопарках встречаются редко.

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