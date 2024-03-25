Профессора-медики Южной Кореи массово увольняются, чтобы поддержать стажёров

Южнокорейские профессора-медики начали массово увольняться, чтобы поддержать забастовку врачей-стажёров. Они тоже выступили против плана правительства по..
Дата загрузки: 2024-03-25
[Ким Чан Су, глава Ассоциации медицинских профессоров]:
«Это не только разрушит систему образования, но и приведёт к краху системы здравоохранения нашей страны».
Глава Ассоциации медицинских профессоров говорит, что в стране также начнут сокращать амбулаторное лечение, чтобы сосредоточиться на неотложных и тяжелобольных пациентах. Сколько членов ассоциации уже подали заявление об отставке, пока неизвестно.
При этом власти ранее пригрозили арестами для тех, кто возглавляет забастовку.
[Ким Чан Су, глава Ассоциации медицинских профессоров]:
«Если врачей-стажёров начнут наказывать, добровольное увольнение профессоров-медиков продолжится, и наши профессора неизбежно захотят уйти в отставку».
Врачи-стажёры бастуют с 20 февраля, поскольку власти с 2025 года хотят увеличить число студентов, ежегодно принимаемых в высшие медицинские учебные заведения, на 2000 мест. Сегодня порог на всю страну составляет чуть более 3000. К 2035 году квоту хотят увеличить до десяти тысяч.
Стачка вынудила ряд больниц прекратить приём пациентов, а также отложить многие процедуры.
Правительство заявляет, что его план жизненно важен для решения проблемы нехватки врачей в сельской местности, в частности, в таких направлениях, как хирургия, акушерство и педиатрия.
Критики говорят, что этот план приведёт к ухудшению качества образования, и что власти должны в первую очередь сосредоточиться на улучшении условий труда врачей-стажёров.
Профессия врача в Южной Корее – одна из самых высокооплачиваемых в мире. Увеличение числа врачей также может привести к сокращению их зарплат.
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