Фестиваль ледовых скульптур «КрoншЛёд» проходит в Петербурге

Сказочный город изо льда вырос в Петропавловской крепости. В городе на Неве проходит фестиваль «КрoншЛёд». В..
Дата загрузки: 2024-03-12
Здесь и соборы – Исаакиевский и Казанский, и шпиль Петропавловки, и Ростральные колонны. Скульпторы запечатлели и стремительный «Сапсан», и скоростной катамаран, который ходит из Питера в Кронштадт.
А эта композиция называется «Сквозь века. С-Петербург – город будущего». Её автор Артём Карамышев в виде арки представил старый Петербург и новый, соединив их мостами.[Артём Карамышев, скульптор]:
«Это некий коллаж. Здесь скорее достижения величайших архитекторов, художников, зодчих Петербурга и вообще нашей страны. Город великолепный. Мне просто собрать оставалось».
Всего здесь 14 огромных композиций – по шесть метров каждая. Над ними работали 40 скульпторов из разных городов России, а также из Казахстана. Это чемпионы мира, победители и призёры международных чемпионатов и конкурсов ледовой и снежной скульптуры.
У каждого мастера свой почерк. Так, скульптор из Казахстана предлагает взглянуть на Петербург с террасы высотного здания вместе с этими влюблёнными, сидящими в ресторане. А можно просто подняться на крышу, как эти два кота. Их создал скульптор из Екатеринбурга Матвей Воваев.
Все композиции находятся в специальном шатре. Здесь поддерживают температуру от минус пяти до минус десяти градусов. В таких же условиях работали и скульпторы. Для них издалека привезли 200 тонн озёрного льда. Он кристально чистый и с голубым оттенком. За это его и ценят.[Николай Лабутин, организатор фестиваля]:
«Лёд, который мы используем здесь, удивительный по чистоте и по своим габаритам. Главное – это толщина, потому что сейчас уже март, середина марта. Мы привезли его из Пермского края».
Виртуозно выполненные скульптуры буквально завораживают гостей фестиваля.[Юлия Хомутова, гостья фестиваля]:
«Я сначала мужу сказала: Рома, ну может они уже просто растаяли и нечего смотреть, поэтому бесплатно. В итоге всё очень красиво! Я просто шокирована!» [Роман Хомутов, гость фестиваля]:
«Детализация фигур понравилась очень. Продумка настолько детальная, что поражает глаз! В целом выставка классная!»
Ещё одна изюминка выставки – квест для детей. Им предлагают найти всех котов, созданных скульпторами.[Светлана Навейкина, гостья фестиваля]:
«Понравилась идея подсчитывания котиков, потому что дети не всегда могут обратить на что-то внимание. А тут они с заданной целью ходят, и им очень интересно. И мы с мужем интересуемся – где же этот котик спрятался, и наши трое детей!»
Фестиваль завершится 17 марта празднованием Масленицы.
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