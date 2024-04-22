Китайские мастера готовят воздушных змеев к красочному фестивалю

Мастер по изготовлению воздушных змеев Лю Чжицзян проводит финальную проверку своих работ. Скоро их представят на..

Мастер по изготовлению воздушных змеев Лю Чжицзян проводит финальную проверку своих работ. Скоро их представят на фестивале воздушных змеев в его городе Вэйфан в провинции Шаньдун. Он проходит ежегодно на побережье.

Лю подготовил двух змеев. На одном изображён китайский философ Конфуций, который также родился в провинции Шаньдун.

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[Лю Чжицзян, изготовитель воздушных змеев]:«Основной корпус этого воздушного змея пять метров шириной и 20 метров длиной. Мы можем запустить семь штук, соединив их в одну линию, и длина составит около 50 метров».

Среди других работ Лю – цепочка воздушных змеев с головой дракона, а также сороконожка с десятками бабочек, длина которой составляет 70 метров.

Также популярность обрёл воздушный змей Лю в форме китайской космической станции.

Город Вэйфан называет себя мировой столицей воздушных змеев. Первый фестиваль здесь прошёл в 80-х годах прошлого века. С тех пор каждый год в небо поднимаются тысячи творений местных мастеров самых разных форм и размеров.

Лю работает в этой сфере 35 лет. Говорит, что использует для змеев бамбуковые планки и традиционную китайскую роспись.

[Лю Чжицзян, изготовитель воздушных змеев]:«В Вэйфане много хороших художников. Они делают воздушных змеев не для продажи, а для собственного удовольствия, поэтому стремятся к изысканности».

Компания Тан Синьбо также занимается производством воздушных змеев. Мастер считает, что более 80% всех воздушных змеев в мире производят в Вэйфане.

В его компании работает около 20 человек. Они делают воздушных змеев разных размеров и цветов для клиентов из стран Юго-Восточной Азии.

Тан научился запускать змеев у своего деда. Теперь участвует в различных соревнованиях в других странах.

Говорит, что воздушные змеи, которых он запускал в детстве, сильно отличаются от нынешних.

[Тан Синьбо, изготовитель воздушных змеев]:«Раньше мы их делали из бумаги или шёлка. Они легко ломались. Теперь мы усовершенствовали их, используя нейлоновую и парашютную ткани. Кроме того, мы используем более прочные материалы, такие как леска. Змеи стали более прочными».

Тан считает, что фестиваль воздушных змеев в Вэйфане – это прекрасная возможность встретиться и пообщаться с любителями воздушных змеев из других стран.

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