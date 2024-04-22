Китайские мастера готовят воздушных змеев к красочному фестивалю

Мастер по изготовлению воздушных змеев Лю Чжицзян проводит финальную проверку своих работ. Скоро их представят на..
Дата загрузки: 2024-04-23
Лю подготовил двух змеев. На одном изображён китайский философ Конфуций, который также родился в провинции Шаньдун.[Лю Чжицзян, изготовитель воздушных змеев]:
«Основной корпус этого воздушного змея пять метров шириной и 20 метров длиной. Мы можем запустить семь штук, соединив их в одну линию, и длина составит около 50 метров».
Среди других работ Лю – цепочка воздушных змеев с головой дракона, а также сороконожка с десятками бабочек, длина которой составляет 70 метров.
Также популярность обрёл воздушный змей Лю в форме китайской космической станции.
Город Вэйфан называет себя мировой столицей воздушных змеев. Первый фестиваль здесь прошёл в 80-х годах прошлого века. С тех пор каждый год в небо поднимаются тысячи творений местных мастеров самых разных форм и размеров.
Лю работает в этой сфере 35 лет. Говорит, что использует для змеев бамбуковые планки и традиционную китайскую роспись.[Лю Чжицзян, изготовитель воздушных змеев]:
«В Вэйфане много хороших художников. Они делают воздушных змеев не для продажи, а для собственного удовольствия, поэтому стремятся к изысканности».
Компания Тан Синьбо также занимается производством воздушных змеев. Мастер считает, что более 80% всех воздушных змеев в мире производят в Вэйфане.
В его компании работает около 20 человек. Они делают воздушных змеев разных размеров и цветов для клиентов из стран Юго-Восточной Азии.
Тан научился запускать змеев у своего деда. Теперь участвует в различных соревнованиях в других странах.
Говорит, что воздушные змеи, которых он запускал в детстве, сильно отличаются от нынешних.[Тан Синьбо, изготовитель воздушных змеев]:
«Раньше мы их делали из бумаги или шёлка. Они легко ломались. Теперь мы усовершенствовали их, используя нейлоновую и парашютную ткани. Кроме того, мы используем более прочные материалы, такие как леска. Змеи стали более прочными».
Тан считает, что фестиваль воздушных змеев в Вэйфане – это прекрасная возможность встретиться и пообщаться с любителями воздушных змеев из других стран.
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