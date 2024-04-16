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Фестиваль в Стамбуле: миллионы тюльпанов украсили город

Фестиваль в Стамбуле: миллионы тюльпанов украсили город

Широкая река из ярких тюльпанов разлилась в парке Эмирган в Стамбуле. Она разделяет его на две..

Дата загрузки: 2024-04-16

Фестиваль в Стамбуле: миллионы тюльпанов украсили город

Широкая река из ярких тюльпанов разлилась в парке Эмирган в Стамбуле. Она разделяет его на две части. Посетители парка пересекают цветочную реку по низкому пешеходному мосту. Фестиваль тюльпанов-2024 проводят в парках и скверах города.

В пяти местах высадили около пяти миллионов луковиц.

[посетительница парка]:
«Я уже шестой год посещаю Фестиваль тюльпанов. Очень красивое место для семейного отдыха, красивый парк. Это уже наша семейная традиция».

[посетитель парка]:
«Дизайн такой же, как в Нидерландах. Я знаю это, поскольку бывал в Нидерландах. Считаю, что здесь даже лучше, много видов тюльпанов. Дизайн и композиции великолепны».

Турки утверждают, что тюльпан родом именно с их территории. Особую популярность цветок обрёл в период Османской империи. Организаторы фестиваля хотят вернуть тюльпану былую славу как культурному наследию страны.

[Тугба Ольмез Ханчи, сотрудница Технического Университета Стамбула]:
«Тюльпан – это цветок, который попал в Нидерланды из Анатолии в XVI веке».

Фестиваль тюльпанов выходит за рамки городских парков. В Стамбульском музее тюльпанов проводятся выставки, посвящённые этому цветку.

[Салих Арслан, директор музея тюльпанов]:
«У нас есть коллекция из почти 250 произведений искусства, созданных 600, 400 и 200 лет назад».

В музее представлены предметы быта с мотивами тюльпанов: старые банкноты, кофейные кружки и газеты. Всё это свидетельства популярности цветка в турецкой культуре с давних времён.
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