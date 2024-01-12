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Телеканал NTD

Сотни людей погибли из-за разлива реки Конго

Сотни людей погибли из-за разлива реки Конго

Жители ДР Конго передвигаются по затопленным улицам на лодках. Вместо вёсел – лопаты. Повсюду пустые пластиковые..

Дата загрузки: 2024-01-12

Сотни людей погибли из-за разлива реки Конго
Жители ДР Конго передвигаются по затопленным улицам на лодках. Вместо вёсел – лопаты. Повсюду пустые пластиковые бутылки и прочий мусор.

Наводнение вызвал разлив реки Конго. Она поднялась до самого высокого уровня более чем за 60 лет. Затопления произошли по всей территории ДР Конго и соседней Республики Конго.

По данным властей, за последние месяцы погибло более 300 человек и пострадало 300 000 домохозяйств. Десятки тысяч домов разрушены.

Вода ещё сильнее поднялась в конце декабря. Местные специалисты предупредили, что наводнения могут затронуть почти всю пойму столицы ДР Конго Киншасы.

По данным властей, затоплены несколько кварталов в густонаселённой Киншасе, а также посёлки более чем в десяти провинциях.

Люди жалуются на бездействие властей.

[Жуансен Лукула, житель Киншасы]:
«Такое впечатление, что люди предоставлены сами себе и строят где хотят и как хотят. Никакого городского планирования, ничего не делается, никаких водосточных труб. А даже если и есть водостоки, за их состоянием не следят».

10 января уровень воды в реке превысил 6 метров над уровнем моря. Это чуть меньше рекорда 1961 года.
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