250-й птенец калифорнийского кондора вылупился в зоопарке Сан-Диего

В зоопарке Сан-Диего радостное событие: вылупился 250-й птенец калифорнийского кондора. Этот вид находится под угрозой исчезновения...

[Нора Уиллис, сотрудница зоопарка Сан-Диего]:

«Это 250-й птенец, вылупившийся в сафари-парке зоопарка Сан-Диего. Это важно для программы восстановления кондоров».

В зоопарке Сан-Диего радостное событие: вылупился 250-й птенец калифорнийского кондора. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Состояние яйца контролировали специалисты зоопарка. Его забрали у пары кондоров, заменив на искусственное. Яйцо поместили в инкубатор для наблюдения. Затем провели компьютерную томографию, чтобы убедиться, что зародыш в норме.

[Нора Уиллис, сотрудница зоопарка Сан-Диего]:

«Птенец проклюнулся, то есть пробил скорлупу. Так что процесс вылупления уже начался».

Сейчас за птенцом ухаживают родители Мексве и Хоул-Хоул. Пол птенца ещё не определили. Хоул-Хоул был первым кондором, привезённым в зоопарк Сан-Диего в 80-х годах прошлого века. В книге учёта есть запись.

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[Нора Уиллис, сотрудница зоопарка Сан-Диего]:

«Он внёс важный вклад. От него родилось много птенцов, которые сейчас свободно летают в дикой природе. Надеемся, что это будет продолжаться ещё долгое время».

Калифорнийский кондор – одна из крупнейших птиц в мире. Размах крыльев – около трёх метров. Весит от 7 до 14 килограммов. Птицы достигают зрелости к трём годам. При этом калифорнийские кондоры гнездятся только раз в два года, поскольку довольно долго выкармливают птенцов.

Специалисты ведут строгий учёт этих птиц. В конце 2022 года популяция насчитывала 561 особь. Сюда включены 347 птиц в дикой природе трёх западных американских штатов и Мексики, а также 214 птиц в неволе.

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