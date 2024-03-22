Кенийская компания спасает природу от электронных отходов

На свалку Дандора попадает большая часть отходов из кенийской столицы Найроби. Но что для одного –..

На свалку Дандора попадает большая часть отходов из кенийской столицы Найроби. Но что для одного – мусор, для другого – находка. Здесь каждый день трудятся сборщики вторсырья. Многие собирают пластик, а Стив Окот – выброшенные электронные устройства и их детали.

Работа не лишена риска – свалка токсична. Особенно трудно приходится, если что-то горит.

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[Стив Окот, сборщик отходов]:«На самом деле у нас нет выбора. Здоровье у некоторых людей уже плохое, как и у меня. Но мы привыкли к дыму. К тому же, если не работаешь, то нечего есть».

Стив сдаёт вторсырьё местному предприятию по переработке электронных отходов. Компания старается избавить природу от вредного воздействия и в то же время дать вторую жизнь выброшенным изделиям.

Согласно новому отчёту ООН, в 2022 году в мире образовалось 62 миллиона тонн электронных отходов. Ими можно заполнить полтора миллиона фур. Если их поставить друг за другом, то они смогут опоясать по экватору всю планету. По оценкам ООН, через шесть лет ежегодный объём электронных отходов увеличится до 82 миллионов тонн.

К слову, в Африке перерабатывают только 1% выброшенной электроники. Кенийская компания намерена это изменить. Она открыла предприятия по всей стране. На завод можно сдать старые и сломанные изделия. Что можно – ремонтируют, либо используют запчасти для ремонта других устройств.

[Кэтрин Васолиа, директор центра WEEE]:«Если это невозможно, мы разбираем изделия. Всё сортируем: отдельно пластик, отдельно металл, отдельно винты и платы. Платы экспортируем нашим партнёрам в Европе, которые тоже занимаются переработкой. Пластик и металл продаём местным перерабатывающим заводам».

В электронных отходах есть редкоземельные металлы, которые необходимы технологическим компаниям. Так что на свалках по всему миру буквально зарыты в мусор миллиарды долларов США.

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