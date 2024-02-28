Тайваньские школьники помогают убирать мусор после Праздника фонарей

Каждый год красивый Праздник фонарей на Тайване заканчивается одинаково – вокруг высокогорной деревни Пинси появляется много..
Дата загрузки: 2024-02-28
Каждый год красивый Праздник фонарей на Тайване заканчивается одинаково – вокруг высокогорной деревни Пинси появляется много мусора. Собирать его выходят волонтёры. В этом году взяли с собой школьников.
[Чжу Дай Шу, волонтёр]:
«На самом деле, круглый год в небе видны десятки и даже сотни фонарей. То, что мы собрали сегодня, – просто капля в море. Нельзя сказать, что мы всё убрали».
Волонтёры хотят напомнить людям, что фонарики сначала взлетают, а после падают – на деревья и фермерские поля. Активисты также стараются объяснить детям, как важно заботиться о природе.
[школьник]:
«Когда мы собираем упавшие фонарики, это очень раздражает и утомляет. Нам не хочется их собирать. Но я благодарен руководителю группы за этот опыт».
[школьник]:
«После уборки я подумал, что лучше запускать поменьше фонарей. Если в будущем меня спросят, хочу ли я запустить фонарь в небо, я дважды подумаю. Лучше, вообще их не запускать».
Правительство Нового Тайбэя тоже организует сбор мусора во время празднования Нового года по лунному календарю. В этом году за две недели фестиваля собрали 160 килограммов упавших фонарей.
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