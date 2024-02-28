Тайваньские школьники помогают убирать мусор после Праздника фонарей

Каждый год красивый Праздник фонарей на Тайване заканчивается одинаково – вокруг высокогорной деревни Пинси появляется много..

Каждый год красивый Праздник фонарей на Тайване заканчивается одинаково – вокруг высокогорной деревни Пинси появляется много мусора. Собирать его выходят волонтёры. В этом году взяли с собой школьников.

[Чжу Дай Шу, волонтёр]:

«На самом деле, круглый год в небе видны десятки и даже сотни фонарей. То, что мы собрали сегодня, – просто капля в море. Нельзя сказать, что мы всё убрали».

Волонтёры хотят напомнить людям, что фонарики сначала взлетают, а после падают – на деревья и фермерские поля. Активисты также стараются объяснить детям, как важно заботиться о природе.

[школьник]:

«Когда мы собираем упавшие фонарики, это очень раздражает и утомляет. Нам не хочется их собирать. Но я благодарен руководителю группы за этот опыт». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«После уборки я подумал, что лучше запускать поменьше фонарей. Если в будущем меня спросят, хочу ли я запустить фонарь в небо, я дважды подумаю. Лучше, вообще их не запускать».

Правительство Нового Тайбэя тоже организует сбор мусора во время празднования Нового года по лунному календарю. В этом году за две недели фестиваля собрали 160 килограммов упавших фонарей.

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