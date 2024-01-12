Медицинские гаджеты – один из главных трендов CES-2024

На выставке технологий CES в Лас-Вегасе показывают гаджеты, которые помогут пожилым людям жить здоровой и независимой..

На выставке технологий CES в Лас-Вегасе показывают гаджеты, которые помогут пожилым людям жить здоровой и независимой жизнью дольше.

«Дом здоровья» Samsung – результат сотрудничества с Американской ассоциацией пенсионеров. Здесь есть умная кровать с поручнями безопасности, а также со скрытыми технологиями, такими как функция защиты от храпа и биометрические датчики для мониторинга показателей здоровья.

Также есть сиденье для унитаза, которое может измерять частоту сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом.

И, конечно же, есть искусственный интеллект. Его интегрировали в несколько устройств, в том числе в весы. Они анализируют баланс тела и помогают понять, когда нужно заняться упражнениями.

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[Джо Энн Дженкинс, директор Американской ассоциации пенсионеров]:«Это как обычные весы, но они могут предсказать, есть ли у вас риск серьёзного падения в ближайшие 12 месяцев. И мы знаем, что для пожилых людей падение – одна из самых страшных вещей».

ИИ также интегрирован в этот небольшой куб. Это компаньон и личный помощник, который напоминает, когда нужно принимать лекарства.

Любите делать селфи? Этот гаджет может дать вам гораздо больше, чем просто красивое фото для социальных сетей.

Волшебное зеркало Anura снимает лицо пользователя на видео. Гаджет использует отражающий свет, чтобы увидеть структуру кровотока и оценить состояние здоровья человека. Оно предназначено для аптек, больниц, клиник и фитнес-центров.

[Линдси Бреннан, представительница Nuralogix]:«Это настольное «умное» зеркало. Мы снимаем 30-секундное селфи-видео и фактически анализируем характер кровотока под кожей, чтобы вывести показатели жизненно важных функций и показатели здоровья».

Устройство измеряет артериальное давление, частоту пульса и дыхания, возраст кожи лица и умственный стресс. Благодаря возможностям искусственного интеллекта оно также может сообщать пользователям о риске развития определённых заболеваний, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты.

Это маленькое устройство – ещё один метод контроля за здоровьем. BeamO оснащён датчиками, которые могут быстро и просто измерять основные показатели здоровья. Положив пальцы на небольшие подушечки, пользователь может проверить частоту сердечных сокращений.

[Ливия Робик, представительница Withings BeamO]:«Оно может обнаружить признаки мерцательной аритмии, такой сердечной патологии. В электрод также встроен пульсоксиметр, который может измерять уровень кислорода в крови и определять, насколько эффективно ваши лёгкие переносят кислород в кровь».

А это кольцо выполняет функцию фитнес-трекера. Оно называется Evie и ориентировано исключительно на женщин. Пользователи могут отслеживать все привычные данные для носимых устройств: например, потраченные калории, частоту сердечных сокращений, сон и менструальные циклы.

При этом Evie также использует искусственный интеллект, чтобы объединять всю эту информацию, а потом выявлять закономерности и сообщать пользователю, как почувствовать себя лучше.

Ежегодная выставка CES считается крупнейшим событием в мире в области потребительской электроники.

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