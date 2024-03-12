Как «суперличинка» поможет людям решить проблему переработки пластика

Могут ли эти личинки жука чернотелки помочь решить проблему пластиковых отходов? Именно на это надеются исследователи..
Дата загрузки: 2024-03-12
Они уже знают, что биомы кишечника этих существ расщепляют отходы на молекулярном уровне и что их можно изменить, чтобы разлагать пластик ещё эффективнее.
Теперь они хотят выяснить, как этот природный механизм можно использовать в промышленных масштабах.[Лю Инань, исследователь]:
«Главный герой этого исследования – личинка, которую можно купить практически в любом месте Сингапура. Мы купили «суперличинку» в местном зоомагазине».
Предыдущие исследования показали, что питательные личинки чернотелки имеют в кишечнике бактерии, которые позволяют им расщеплять обычный пластик.
Но использование их в переработке пластика нецелесообразно. Они быстро превращаются в жуков.
Вот почему учёные из Сингапурского центра инженерных наук хотят найти способ искусственно создать пожирающие пластик микробы, которые находятся в кишечнике личинок.
Пластиковые отходы – одна из главных экологических проблем в Юго-Восточной Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион производит более 50% мировых пластиковых отходов. К 2030 году, согласно прогнозам, их объём составит от 2,3 до 6,4 миллиона тонн.
Эксперты считают, что единственный способ стимулировать компании и страны инвестировать в переработку – это превращать пластик в материалы, которые могут принести прибыль. И, как предполагается, личинки чернотелок могут в этом помочь.
Учёные пытаются добиться того, чтобы из переработанного ими пластика можно было извлекать молекулы, пригодные для создания других материалов.
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