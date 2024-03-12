Как «суперличинка» поможет людям решить проблему переработки пластика

Могут ли эти личинки жука чернотелки помочь решить проблему пластиковых отходов? Именно на это надеются исследователи..

Могут ли эти личинки жука чернотелки помочь решить проблему пластиковых отходов? Именно на это надеются исследователи из сингапурского технологического университета.

Они уже знают, что биомы кишечника этих существ расщепляют отходы на молекулярном уровне и что их можно изменить, чтобы разлагать пластик ещё эффективнее.

Теперь они хотят выяснить, как этот природный механизм можно использовать в промышленных масштабах.

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[Лю Инань, исследователь]:

«Главный герой этого исследования – личинка, которую можно купить практически в любом месте Сингапура. Мы купили «суперличинку» в местном зоомагазине».

Предыдущие исследования показали, что питательные личинки чернотелки имеют в кишечнике бактерии, которые позволяют им расщеплять обычный пластик.

Но использование их в переработке пластика нецелесообразно. Они быстро превращаются в жуков.

Вот почему учёные из Сингапурского центра инженерных наук хотят найти способ искусственно создать пожирающие пластик микробы, которые находятся в кишечнике личинок.

Пластиковые отходы – одна из главных экологических проблем в Юго-Восточной Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион производит более 50% мировых пластиковых отходов. К 2030 году, согласно прогнозам, их объём составит от 2,3 до 6,4 миллиона тонн.

Эксперты считают, что единственный способ стимулировать компании и страны инвестировать в переработку – это превращать пластик в материалы, которые могут принести прибыль. И, как предполагается, личинки чернотелок могут в этом помочь.

Учёные пытаются добиться того, чтобы из переработанного ими пластика можно было извлекать молекулы, пригодные для создания других материалов.

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