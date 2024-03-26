С приближением Пасхи цены на какао «сходят с ума»

Пасха – третий по загруженности праздник в году для Жака Торреса. Он директор шоколадной компании в..
Дата загрузки: 2024-03-26
25 сотрудников его фабрики в Бруклине начинают создавать и украшать шоколадные яйца, кроликов и петухов задолго до праздника, ещё зимой.[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:
«В этом году Пасха приходится на конец марта. Это очень рано».
На некоторых десертах команда Торреса печатает логотипы, текст и даже изображения с помощью 2D-принтера.[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:
«Клиентам всё больше нравятся персонализированные продукты, созданные специально для них. Они просят что-то со словами «С днём рождения», «С праздником», «С Пасхой». Или даже что-то более персонализированное, например, логотип компании».
Чтобы создать 2D-изображения, шоколатье используют пищевые красители. Самые большие заказы поступают от компаний.
В целом на этой фабрике к празднику планируют переработать около четырёх тонн шоколада.
При этом в этом году пасхальный ажиотаж происходит на фоне стремительного роста цен на какао. На биржах в Нью-Йорке и Лондоне они поднялись до рекордных показателей, поскольку наблюдается дефицит предложения.[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:
«Цены на какао сходят с ума. Это очень тревожно».
Свой шоколад Жак изготавливает из высококачественного какао. Говорит, что этот сорт лучше, чем тот, который используют Hershey, Nestle и Mars. Впрочем, он отмечает, что цены продолжат расти.[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:
«Все компании, продающие шоколад, уже говорят нам, что в апреле цены нас удивят».
В этом году Торрес не повышал цены для потребителей. Говорит, что единственный способ сохранить их на прежнем уровне, – продавать больше шоколада.[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:
«Шоколад – это растение. Он полезный. Ешьте больше шоколада».
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