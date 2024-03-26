Пасха – третий по загруженности праздник в году для Жака Торреса. Он директор шоколадной компании в..

С приближением Пасхи цены на какао «сходят с ума»

Пасха – третий по загруженности праздник в году для Жака Торреса. Он директор шоколадной компании в Нью-Йорке.

25 сотрудников его фабрики в Бруклине начинают создавать и украшать шоколадные яйца, кроликов и петухов задолго до праздника, ещё зимой.

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[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:«В этом году Пасха приходится на конец марта. Это очень рано».

На некоторых десертах команда Торреса печатает логотипы, текст и даже изображения с помощью 2D-принтера.

[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:«Клиентам всё больше нравятся персонализированные продукты, созданные специально для них. Они просят что-то со словами «С днём рождения», «С праздником», «С Пасхой». Или даже что-то более персонализированное, например, логотип компании».

Чтобы создать 2D-изображения, шоколатье используют пищевые красители. Самые большие заказы поступают от компаний.

В целом на этой фабрике к празднику планируют переработать около четырёх тонн шоколада.

При этом в этом году пасхальный ажиотаж происходит на фоне стремительного роста цен на какао. На биржах в Нью-Йорке и Лондоне они поднялись до рекордных показателей, поскольку наблюдается дефицит предложения.

[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:«Цены на какао сходят с ума. Это очень тревожно».

Свой шоколад Жак изготавливает из высококачественного какао. Говорит, что этот сорт лучше, чем тот, который используют Hershey, Nestle и Mars. Впрочем, он отмечает, что цены продолжат расти.

[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:«Все компании, продающие шоколад, уже говорят нам, что в апреле цены нас удивят».

В этом году Торрес не повышал цены для потребителей. Говорит, что единственный способ сохранить их на прежнем уровне, – продавать больше шоколада.

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[Жак Торрес, директор шоколадной фабрики]:«Шоколад – это растение. Он полезный. Ешьте больше шоколада».