Новый музей в Амстердаме рассказывает о Холокосте голландских евреев

Прогуливаясь по Национальному музею Холокоста, который скоро откроется в Амстердаме, Флип Дельмонте вспоминает тёмную историю города...

Прогуливаясь по Национальному музею Холокоста, который скоро откроется в Амстердаме, Флип Дельмонте вспоминает тёмную историю города.

Дельмонте был ещё ребёнком, когда во время нацистской оккупации родственник и голландское сопротивление увезли его из еврейского квартала Амстердама.

Его родителей схватили через дорогу от театра, который немцы использовали в качестве пункта сбора евреев для депортации в лагеря смерти в Восточной Европе.

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В целом из Нидерландов депортировали более 100 тысяч евреев.

Сейчас Флипу Дельмонте 80 лет. Он с гордостью показывает своё фото, которое сделали после Второй мировой войны. Оно стало частью выставки.

[Флип Дельмонте, жертва Холокоста]:«Евреев убивали. Есть люди, дети, которые выжили, и мы не можем их забыть. Их нужно помнить и в будущем».

На днях музей официально откроет король Виллем-Александр. В нём истории голландских жертв Холокоста рассказывают с помощью видео, фотографий, масштабных моделей и других предметов.

Нацисты убили три четверти довоенного еврейского населения Нидерландов. Это самая большая доля в Европе.

Главный куратор показывает небольшую коллекцию из десяти пуговиц, найденных на территории концлагеря «Собибор».

[Аннемик Грингольд, куратор музея]:«Это то, что может максимально приблизить нас к людям, которых бросали в газовые камеры. Это то, что на них было, последние вещи, к которым они прикасались».

Стены одной комнаты от пола до потолка заполнены текстами сотен законов, дискриминирующих евреев. Их приняли немецкие оккупанты, чтобы оправдать репрессии и убийства.

Дельмонте был рад передать фотографию музею, но самый ценный подарок оставил себе.

[Флип Дельмонте, жертва Холокоста]:«У меня дома есть тарелка для печенья, которая раньше принадлежала моей матери, и моя тётя подарила её мне на день рождения. Она до сих пор хранится у меня дома».

Национальный музей Холокоста расположен в историческом еврейском квартале голландской столицы. Недалеко находится мемориал в честь еврейских жертв нацистов в Нидерландах. Его официально открыли в 2021 году.

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