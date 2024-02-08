Огромную статую императора Константина Великого воссоздали в Риме

Гигантская статуя Константина Великого вернулась в Вечный город. Когда-то она возвышалась в самом сердце Древнего Рима...

Гигантская статуя Константина Великого вернулась в Вечный город. Когда-то она возвышалась в самом сердце Древнего Рима. Колосс высотой одиннадцать метров воссоздали специалисты компании, которая занимается сохранением произведений искусства.

Сначала эксперты обратились к истории, археологии и литературе, чтобы понять, какой могла быть статуя. Потом по фотографиям фрагментов скульптуры специалисты определили её размер и форму. На это ушло три дня. Потом создали цифровую 3D-модель колосса. Затем на 3D-принтере напечатали все детали.

[Адам Лоу, директор фонда Factum]:

«Это настоящий исследовательский проект. Что-то среднее между документированием, воссозданием и интерпретацией. Я надеюсь, что это создаст новый способ того, как показывать (утраченные ценности)».

На воссоздание Колосса Константина ушло больше года. Специалисты использовали смолу, полиуретан, мраморную пудру, сусальное золото и гипс, чтобы сделать имитацию мраморных и бронзовых частей статуи. Она, кстати, держится на алюминиевой конструкции.

[Клаудио Паризи Пресичче, специалист по культурному наследию]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Всё началось издалека. Сначала мы скрупулёзно изучили десять фрагментов скульптуры. Она одна из самых больших, а возможно, самая большая из тех, что сохранились со времён античности. <…> Никто и никогда не пытался воссоздать эту статую».

Константин Великий правил Римом с 306 по 337 год. При нём императорская власть стала неограниченной. Он значительно укрепил государство, а также сделал христианство господствующей религией.

[Клаудио Паризи Пресичче, специалист по культурному наследию]:

«Константин Великий после битвы у Мульвийского моста и победы над Максенцием приветствует христианскую религию в Римской империи. Через несколько лет он основывает новую столицу – Константинополь, но, по сути, наследует и продвигает ранние модели языческой традиции. В частности, решает прославить себя в колоссальной статуе».

Огромная статуя была создана в начале IV века. Она была выполнена в акролитовой технике. Она характерна тем, что обнажённые части тела делают из мрамора, а одежду – из расписанного или позолоченного дерева. Исследователи считают, что Константин Великий предстал в образе бога Юпитера. Сам император принял христианство только перед смертью.

Статую разместили в базилике Максенция – самом большом здании Римского форума. Позже скульптуру разрушили – возможно, во время нашествия вандалов. В XV веке нашли несколько фрагментов: голову, правую кисть, а также части рук и ног. Они хранятся в Капитолийском музее в Риме.

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