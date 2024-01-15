Мыши-акробаты привлекают фотографов своими трюками

Дин Мейсон из Дорсета в Великобритании – фотограф дикой природы. «Я посвятил фотографии дикой природы 20 лет и наслаждаюсь каждой секундой», – рассказал фотограф.



Фотограф запечатлел жизнь урожайных мышей – самых маленьких грызунов в Европе. Они весят всего четыре грамма и живут 18 месяцев.



«Я владелец фотомастерских Windows on Wildlife в Дорсете и «Урожайные мыши», – рассказал Мейсон. – Развожу в неволе мышей, у меня есть лицензия».



«Фотографы дикой природы могут снимать наших мышей в подготовленных условиях. Наши мыши делают всё что хотят – их никогда не трогают, поэтому они не пугливые», – добавил Мейсон.



Крошечные мыши виртуозно лазают. Цепкий хвост помогает им взбираться по тонким стеблям цветов и трав. Фотографы снимают их во время акробатических трюков.

«Фотографировать урожайных мышей очень интересно. Они могут быть невероятно шустрыми, становясь сложной задачей для фотографа, – поделился Мейсон. – Мыши отличные акробаты, и за ними весело наблюдать. Они очень трогательные! Мыши никогда не стесняются позировать перед камерой, и именно поэтому сотни фотографов приезжают в Дорсет», – рассказал фотограф.