ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту. Она призвана защищать персональные данные, вести мониторинг рисков ИИ и защищать права человека в этой сфере.

Документ не имеет обязывающего характера. Его предложили США. Резолюцию поддержали Китай и ещё 121 страна. На переговоры ушло три месяца.

В тексте также призывают усилить политику конфиденциальности.

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[Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН]:

«Сегодня Генеральная Ассамблея ООН высказалась в один голос и вместе решила управлять искусственным интеллектом и не позволять ему управлять нами, решила продвигать устойчивое развитие и уважать основные свободы».

Эта резолюция – одна из самых недавних инициатив в попытках правительств по всему миру ограничить развитие искусственного интеллекта. Есть опасения, что его могут использовать для подрыва демократических процессов и мошенничества. Кроме того, он может привести к большим потерям рабочих мест в разных сферах.

[Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН]:«Искусственный интеллект будет создаваться и применяться через призму человечности и достоинства, безопасности и защищённости, прав человека и основных свобод. Давайте возьмём на себя обязательство сократить цифровой разрыв внутри стран и между ними и использовать эту технологию для продвижения общих приоритетов в области устойчивого развития».

В ноябре США, Великобритания и более десятка других стран обнародовали первое международное соглашение о том, как защитить искусственный интеллект от мошенников, призывая компании создавать безопасные и защищённые системы ИИ.

В этом вопросе Европа опережает США. Так, законодатели ЕС приняли предварительное соглашение о надзоре за технологией, сделав ещё шаг к принятию первых в мире правил для искусственного интеллекта. Администрация Байдена также требует от законодателей взять ИИ под контроль. Однако Конгресс пока мало продвинулся в этом вопросе.

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