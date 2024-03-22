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ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту

ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту. Она призвана защищать персональные данные,..

Дата загрузки: 2024-03-22

ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту. Она призвана защищать персональные данные, вести мониторинг рисков ИИ и защищать права человека в этой сфере.

Документ не имеет обязывающего характера. Его предложили США. Резолюцию поддержали Китай и ещё 121 страна. На переговоры ушло три месяца.

В тексте также призывают усилить политику конфиденциальности.

[Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН]:

«Сегодня Генеральная Ассамблея ООН высказалась в один голос и вместе решила управлять искусственным интеллектом и не позволять ему управлять нами, решила продвигать устойчивое развитие и уважать основные свободы».

Эта резолюция – одна из самых недавних инициатив в попытках правительств по всему миру ограничить развитие искусственного интеллекта. Есть опасения, что его могут использовать для подрыва демократических процессов и мошенничества. Кроме того, он может привести к большим потерям рабочих мест в разных сферах.

[Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН]:
«Искусственный интеллект будет создаваться и применяться через призму человечности и достоинства, безопасности и защищённости, прав человека и основных свобод. Давайте возьмём на себя обязательство сократить цифровой разрыв внутри стран и между ними и использовать эту технологию для продвижения общих приоритетов в области устойчивого развития».

В ноябре США, Великобритания и более десятка других стран обнародовали первое международное соглашение о том, как защитить искусственный интеллект от мошенников, призывая компании создавать безопасные и защищённые системы ИИ.

В этом вопросе Европа опережает США. Так, законодатели ЕС приняли предварительное соглашение о надзоре за технологией, сделав ещё шаг к принятию первых в мире правил для искусственного интеллекта. Администрация Байдена также требует от законодателей взять ИИ под контроль. Однако Конгресс пока мало продвинулся в этом вопросе.
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