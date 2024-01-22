Пять правил, которые помогают сохранить семейное счастье в Японии

Киётака Ямана из Японии так любит свою жену Кими, что решил основать организацию под названием «Айсайка». В неё входят мужья, преданно любящие жён.

Слово «айсайка» означает «преданный муж» или «любящий муж». У организации есть штаб-квартира, планы проектов и миссия.

Участники организации убеждены: если в семьях будут хорошие отношения, то весь мир станет добрее и спокойнее.

Первый восьмилетний семейный союз Киётаки закончился разводом. Тогда он понял, что не сделал всё возможное для сохранения семьи. Со второй супругой мужчина счастлив уже 20 лет.

Для создания счастливых супружеских отношений участники организации придерживаются пяти правил:

1. Приходить домой пораньше – до 8 часов вечера.

2. Создавать спокойную атмосферу









3. Называть супругу по имени

4. Смотреть супруге в глаза

5. Слушать, что хочет сказать жена

Киётака рассказал, что следует этим правилам вместе с супругой с самого начала семейной жизни. Желая улучшить отношения в семье, мужчины обращались к нему за советом, поэтому он решили поделиться своим опытом с другими. Сейчас в организации примерно 200 человек.

Одно из самых известных мероприятий организации – ежегодное празднование «Дня любимых жён». Его отмечают 31 января. По традиции, в этот день мужья должны признаться жёнам в любви.

Киётака пояснил, что в Японии мужчинам не свойственно показывать любовь к супруге. Во время этого мероприятия супруг может открыто сказать своей половинке, как сильно её любит. Кричать о любви необязательно, но многие всё равно громко о ней говорят. И нужно мужество, чтобы признаться в любви во всеуслышание на глазах у многих людей.

В организации считают: чтобы сохранить счастливую семью, об этом нужно постоянно заботиться, то есть быть благодарными и преданными друг другу, а также уважать свою вторую половинку.