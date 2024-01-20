В Европе приняли резолюцию с призывом немедленно освободить всех незаконно заключённых приверженцев Фалуньгун в Китае

Европарламент принял резолюцию, которая призывает власти Китая остановить преследование приверженцев духовной практики Фалуньгун.

Ранее к политикам обратился гражданин Китая Лэбинь Дин, который сейчас живёт в Германии. Он просит помочь освободить его отца в Китае. В мае прошлого года полиция похитила пожилого Юаньдэ Дина с его чайной плантации близ портового города Жичжао, не предъявив ордера на арест. С тех пор его держат в заключении, не позволяя видеться с родственниками. В декабре прошлого года мужчину приговорили к трём годам тюрьмы только за то, что он занимается Фалуньгун.

Мать Лэбиня также арестовывали за практику Фалуньгун, но освободили под залог в результате международного давления.

Случай этой семьи – далеко не единичный. Европарламент провёл межпартийные дебаты по проблеме. Резолюцию приняли большинством голосов.

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[Михаэль Галер, депутат Европарламента от Германии]:«Мы требуем положить конец судебному преследованию и репрессиям. Мы требуем немедленно и безоговорочно освободить всех практикующих Фалуньгун». [Изабель Сантос, депутат Европарламента от Португалии]:«Что касается практикующих Фалуньгун, это абсолютно безобидная практика, которая не вредит ничьим интересам. ЕС не может бездействовать и молчать об этих репрессиях».

Традиционная система совершенствования Фалуньгун включает плавные, медитативные упражнения и повышение нравственности на основе принципов истина, доброта и терпение. В Китае она была очень популярна в 90-е годы. Тогда ею занимались около 100 миллионов человек – больше, чем было членов в компартии. Из-за такой массовости в 1999 году власти Китая начали подвергать Фалуньгун гонениям. Репрессии длятся уже 25 лет.

В резолюции упоминаются тысячи подтвержденных случаев смерти в тюрьмах и трудовых лагерях Китая. При этом правозащитники утверждают, что фактическое число убитых приверженцев Фалуньгун намного больше. Также в резолюции отмечено, что для искоренения этой духовной практики в ход идут произвольные задержания, пытки, психологическое насилие и даже принудительное извлечение органов с целью продажи.

По словам евродепутата от Словакии, пытки включают избиение электрическими дубинками, посыпание ран острым перцем, лишение еды и сна, принудительное кормление горчичным маслом, а также сексуальное насилие.

[Мириам Лексманн, депутат Европарламента от Словакии]:«Абсолютно неприемлемо, чтобы этих людей преследовали только потому, что они хотят заниматься Фалуньгун. Их подвергают пыткам. То, как коммунистическая партия Китая обращается с собственными гражданами, неприемлемо».

Для всех лиц, участвующих в репрессиях, требуют ввести санкции.

[Михаэль Галер, депутат Европарламента от Германии]:«Мы требуем, к примеру, не выдавать им визы и заморозить их активы за границей».

Лэбинь Дин считает, что эта резолюция – большой шаг вперёд к освобождению его отца и многих других китайцев с похожей судьбой.

[Лэбинь Дин, практикующий Фалуньгун]:«Я хочу призвать вас и дальше прилагать усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности и положить конец насильственному извлечению органов у практикующих Фалуньгун и китайцев в целом. Подавление приверженцев Фалуньгун – это настоящее преступление против человечности».

Копию резолюции передадут властям в Пекине, институтам ЕС и правительственным органам 27 стран-членов блока.

Отметим, что два года назад Европейский парламент также принял резолюцию, осуждающую насильственное извлечение органов у узников совести в Китае.

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