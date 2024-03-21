В Японии придумали, как спасать черепах, мигрирующих через железную дорогу. Это совместный проект инженеров, работающих на ж/д, и специалистов из океанариума Suma Aqualife в городе Кобе.
Железная дорога расположена вблизи океанариума, и с мая по сентябрь рептилии часто её переходят. Под железнодорожными путями проложили неглубокие тоннели. U-образные бетонные переходы построили в местах, где черепахи гибли чаще.
«Черепахи ведут свою обычную жизнь и вынуждены переходить по рельсам, чтобы попасть в водоём. К сожалению, черепахи застревают между рельсами, когда срабатывают стрелочные переводы, и погибают», – пояснил представитель железных дорог.
Теперь эти тоннели не только помогают рептилиям безопасно передвигаться, но и позволяют поездам ходить беспрепятственно. Раньше они часто останавливались из-за попавших в стрелки рептилий. Смотрите видео, как черепахи проходят под железной дорогой по тоннелям.
Как тоннели под железной дорогой помогают спасать черепах в Японии
В Японии придумали, как спасать черепах, мигрирующих через железную дорогу. Это совместный проект инженеров, работающих на ж/д, и специалистов из океанариума Suma Aqualife в городе Кобе.