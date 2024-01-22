Губернатор Флориды Рон Десантис сошёл с дистанции и поддержал Дональда Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис, который когда-то считался самым сильным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентский пост среди республиканцев, выбыл из гонки. [Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:«Сегодня я приостанавливаю свою кампанию».

Для кандидата в президенты это довольно ранний сход с дистанции. И это показывает, что Трамп по-прежнему пользуется в своей партии небывалой популярностью.

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[Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:«Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата – больше выступлений, больше интервью – я бы это сделал. Но я не могу просить наших сторонников добровольно посвящать своё время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет чёткого пути к победе».

Десантис выразил поддержку Трампу и раскритиковал кандидата Никки Хейли, которая по-прежнему не оставляет попыток составить конкуренцию экс-президенту.

[Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:«Очевидно, что большинство первичных избирателей-республиканцев хотят дать Дональду Трампу ещё один шанс. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканской партии, и я выполню это обещание. Он получил мою поддержку, потому что мы не можем вернуться назад к старой республиканской гвардии прошлых лет, к переделанному на новый лад корпоративизму, который представляет Никки Хейли».

В начале прошлого года Десантис возглавил несколько опросов общественного мнения, опередив Трампа. Но поддержка губернатора Флориды в последние несколько месяцев снижалась из-за ошибочной стратегии предвыборной кампании и неуверенности в общении с избирателями.

Некоторые также говорили, что он слишком долго ждал, чтобы вступить в гонку, и сделал это только в мае, более чем через шесть месяцев после начала избирательной кампании Трампа.

Между тем, Никки Хейли стала фаворитом среди умеренных республиканцев по мере консолидации их числа.

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