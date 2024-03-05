Верховный суд оставил имя Дональда Трампа в бюллетенях штата Колорадо

Верховный суд США в понедельник отменил решение суда Колорадо об исключении имени Дональда Трампа из бюллетеней на предстоящих выборах президента. Это постановление теперь начало действовать по всем США. То есть отдельные штаты не могут запретить кандидатам баллотироваться на федеральные должности.

Верховный суд отменил постановление, которое суд Колорадо принял в конце прошлого года. Тогда он сослался на редко используемую 14-ю поправку Конституции США, принятую ещё в 1868 году. Она запрещает занимать правительственную должность тому, что принёс присягу, а затем участвовал в восстании или мятеже.

В то время группа избирателей Колорадо заявила, что попытки Дональда Трампа предотвратить своё поражение на выборах 2020 года, которое спровоцировало инцидент в Капитолии 6 января, равнозначны восстанию.

Адвокаты Трампа отвергли обвинения в мятеже.

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Верховный суд не стал рассматривать вопрос о том, участвовал ли Трамп в восстании. Он лишь постановил, что только Конгресс, а не штаты, может определять право кандидата на участие в выборах.

Трамп назвал это решение победой для Америки.

[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:«Я хочу начать с благодарности Верховному суду за его единогласное решение сегодня».

Пока Дональд Трамп остаётся лидером гонки за выдвижение кандидата от Республиканской партии. Его единственный оставшийся соперник, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, пока победила в ходе лишь одного голосования – в праймериз в Вашингтоне, округ Колумбия.

Стоит отметить, что Верховному суду США ещё предстоит рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о событиях 2020 года.

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