Дональд Трамп выиграл кокусы в Мичигане

Дональд Трамп с лёгкостью выиграл республиканские кокусы в Мичигане. Он в очередной раз разгромил Никки Хейли..

Дональд Трамп с лёгкостью выиграл республиканские кокусы в Мичигане. Он в очередной раз разгромил Никки Хейли – своего последнего оставшегося соперника на пост президента от Республиканской партии.

По данным подсчётов, Трамп опередил Хейли во всех 13 округах, принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатов.

В целом он получил почти 98% поддержки – 1575 голосов. За Хейли отдали 36 голосов.

Для этой кампании республиканцы Мичигана разработали гибридную систему выдвижения кандидатов, разделённую между праймериз и закрытыми собраниями.

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На одном из 13 таких собраний участники, зная, что Трамп легко победит, решили сэкономить время, просто попросив встать любого, кто поддерживает Хейли. Из 185 делегатов с правом голоса 25-летний Картер Хаутман был единственным человеком, который встал.

[Картер Хаутман, участник голосования]:«Да, было немного одиноко. Разрыв оказался больше, чем я думал. Надеялся, будет ещё парочка человек, но получилось как есть».

Бывший президент США в субботу также выиграл республиканские кокусы в Миссури и Айдахо.

Теперь на очереди – так называемый «супервторник» 5 марта. Это самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория США.

Никки Хейли пока не выиграла ни в одном голосовании по выдвижению кандидатов. В Мичигане она потерпела поражение в пятый раз подряд. Аналитики считают, что у неё заканчивается время, чтобы изменить ход гонки. При этом она держится благодаря поддержке доноров, которые хотят сохранить альтернативу Трампу.

Что касается Джо Байдена, он также победил на праймериз Демократической партии в Мичигане. При этом он потерял часть своих избирателей из-за позиции его администрации по войне в Газе, поскольку в Мичигане проживает больше всего арабов-американцев.

Мичиган также считается ключевым колеблющимся штатом. Результаты голосования в нём часто отражают исход самой президентской гонки.

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