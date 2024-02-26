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Дональд Трамп обошёл Никки Хейли в её родном штате Южная Каролина

Дональд Трамп обошёл Никки Хейли в её родном штате Южная Каролина

Бывший президент США Дональд Трамп одержал ещё одну победу на праймериз, или первичных выборах, в субботу...

Дата загрузки: 2024-02-26

Дональд Трамп обошёл Никки Хейли в её родном штате Южная Каролина
Бывший президент США Дональд Трамп одержал ещё одну победу на праймериз, или первичных выборах, в субботу. Он обошёл своего единственного оставшегося соперника – Никки Хейли – в её родном штате Южная Каролина, набрав около 60% голосов.

[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:
«Большое спасибо. Это действительно нечто. Это произошло немного раньше, чем мы ожидали. Это даже БОльшая победа, чем мы ожидали. Мне сообщили, что мы не только получили вдвое больше голосов, но и – больше чем когда-либо в штате Южная Каролина. Так что это очень хорошо, это рекорд, умноженный на два».

Дональд Трамп изначально лидировал в гонке среди республиканских кандидатов. Однако Никки Хейли возлагала надежды на штат, в котором в прошлом была губернатором.

После поражения Хейли не намерена сдаваться. Говорит, что будет продолжать гонку, по крайней мере, до «супервторника» в марте, когда будут голосовать за республиканских кандидатов в 15 штатах и на одной территории США.

[Никки Хейли, кандидат в президенты США]:
«Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я буду продолжать баллотироваться на пост президента. Я женщина слова».

Впрочем, Дональд Трамп уже ведёт кампанию так, будто стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Он сосредоточил свою риторику на своём сопернике-демократе Джо Байдене. В частности, обвинил его в политическом преследовании.

Если Трамп продолжит побеждать на праймериз такими же темпами, то может фактически добиться выдвижения своей кандидатуры к середине марта.

Это произойдёт как раз перед первым уголовным процессом по его делу, который должен начаться 25 марта в Нью-Йорке. Экс-президента обвиняют в финансовых махинациях.
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