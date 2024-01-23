Ирландская ветеринарная клиника в пригороде Дублина предложила необычную вакансию для профессионального «кошатника».
В объявлении написано:
«Наша клиника предназначена только для кошек. У идеального кандидата должны быть нежные руки, поскольку кошек нужно будет гладить длительное время. Он должен быть немногословным и уметь говорить с кошками шёпотом так, чтобы успокоить некоторых стационарных пациентов. Понимание различных типов мурлыканья – это преимущество, которое поможет занять эту должность. Одним из главных достоинств кандидата должно быть спокойствие, ведь кошки улавливают эмоции».
В клинике для кошек работает четыре дипломированных специалиста. Клиника предоставляет широкий спектр услуг: проводит семинары и программы, помогающие лучше заботиться о питомцах. Также есть центр дневного ухода за кошками. О них позаботятся, когда хозяев нет дома.
Многие пользователи написали, что готовы приехать из других стран, чтобы получить эту работу. Другие отметили, что предложение «слишком хорошее, чтобы быть правдой».
Вскоре после публикации объявления на сайте клиники, его сняли. Видимо, быстро нашли нового сотрудника.
Клиника для кошек предложила уникальную работу
Ирландская ветеринарная клиника в пригороде Дублина предложила необычную вакансию для профессионального «кошатника».