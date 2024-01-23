В Камеруне стартовала первая в мире программа плановой вакцинации от малярии

Камерун стал первой в мире страной, где стартовала программа плановой бесплатной вакцинации детей от малярии. Пока..

Камерун стал первой в мире страной, где стартовала программа плановой бесплатной вакцинации детей от малярии. Пока применяют британский препарат RTS,S. Он был создан в конце 80-х. К широкому применению его допустили только три года назад. До этого пилотный проект вакцинации был запущен в Гане, Малави и Кении.

Вакцинировать будут детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. За полтора года они получат четыре дозы. Эффективность вакцины оценивается в 30%. При этом защита начнёт ослабевать через несколько месяцев.

Между тем родители в Камеруне не спешат нести детей на прививки. Дуале Одри Стелла в числе тех, кто отказался вакцинировать ребёнка.

[Дуале Одри Стелла, жительница Камеруна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я не согласилась на вакцинацию, потому что меня заранее не проинформировали. Я не знала, что такое существует. Никто не говорил об этом».

Медики тоже считают, что людям надо давать больше информации о вакцине.

[Ассако Надеш, старшая медсестра]:

«Я хотела бы, чтобы об этом больше рассказывали, в том числе в центрах вакцинации. Если матери не получили исчерпывающей информации, то боятся (за детей)».

Каждый год в Африке от малярии умирает почти полмиллиона детей в возрасте до пяти лет. В Камеруне планируют вакцинировать 250 000 детей. Программу хотят внедрить ещё в 19 африканских странах и до 2025 года сделать прививки шести миллионам детей.

Помимо британской вакцины, в мае или июне появится препарат R21, разработанный Оксфордским университетом.

Глава ВОЗ заявил, что вакцины от малярии помогут спасти десятки тысяч жизней.

Впрочем, некоторые эксперты скептически отнеслись к плановой вакцинации. Они считают, что нельзя забывать о финансировании такой программы, как распространение противомоскитных сеток. Они играют важную роль в защите от заражения малярией и другими болезнями, которые переносят комары.

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