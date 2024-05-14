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Экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтнат..

Дата загрузки: 2024-05-14

Экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтнат Нукеновой. Судебный процесс длился семь недель. Его транслировали в прямом эфире.

Бишимбаев забил жену до смерти 9 ноября прошлого года. Перед этим супруги поссорились. Преступление произошло в ресторане, который принадлежит Бахытжану Байжанову – родственнику Бишимбаева. Тот тоже оказался на скамье подсудимых, поскольку пытался уничтожить записи видеокамер, чтобы скрыть улики. Он также не сообщил о произошедшем в полицию. Байжанова приговорили к четырём годам заключения.

В ходе судебного процесса Бишимбаев отрицал вину. Он утверждал, что жена была пьяна и упала, сильно ударившись головой. Однако экспертиза это опровергла. Бишимбаев долго избивал супругу по жизненно-важным органам, в том числе по голове. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы. У неё было множество синяков, ссадин и кровоподтёков, а также были многочисленные внутренние кровоизлияния. По словам судмедэкспертов, у погибшей предсмертная агония длилась много часов.

Родственники убитой требовали для Бишимбаева пожизненного заключения. Суд приговорил его к 24 годам, признав виновным по двум статьям: «Истязание» и «Убийство с особой жестокостью».

Брат Нукеновой говорит, что семья ожидала такого приговора. Он устраивает родных погибшей, поскольку 44-летний Бишимбаев выйдет на свободу в только в 68 лет, что близко к пожизненному заключению.

Дело Бишимбаева получило широкую огласку. Родственники Нукеновой через несколько дней после её убийства запустили онлайн-петицию, призывающую власти принять «Закон Салтанат». Они потребовали защитить женщин от домашнего насилия. Петиция собрала более 150 000 подписей.

По данным ООН, в Казахстане от домашнего насилия ежегодно умирают 400 женщин. При этом много случаев остаются незарегистрированными. Но наказание за домашние насилие над женщинами было незначительным. Виновных штрафовали и приговаривали к незначительным тюремным срокам.

В апреле этого года парламент Казахстана одобрил закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие.
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