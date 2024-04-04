Прощай, Фу Бао: южнокорейцы со слезами провожают любимую панду в Китай

Большая панда Фу Бао, ставшая звездой Интернета, покидает зоопарк в Южной Корее и уезжает в Китай...

Большая панда Фу Бао, ставшая звездой Интернета, покидает зоопарк в Южной Корее и уезжает в Китай. Проводить любимицу пришли сотни людей. Некоторые плачут.

Фу Бао родилась в 2020-м в зоопарке «Эверленд» в Йонъине. За четыре года к ней привязались и смотрители, и гости зоопарка.

Панда прославилась на весь мир в полгода, когда в Интернет попало забавное видео. Фу Бао после взвешивания обняла ногу смотрителя и не хотела её отпускать. Ролик посмотрели четыре миллиона раз.

Теперь смотритель Кан Чер Вон просит поклонников панды запомнить её надолго, но сильно не грустить. Люди провожают медведицу добрыми словами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[поклонница панды]:

«Надеюсь, у тебя будет много детей, как у твоей мамы Ай Бао, и ты будешь жить счастливо». [поклонница панды]:

«Для меня Фу Бао – это «счастливое сокровище», что и означает её имя. Сегодняшний день запомнится как значимый и по-настоящему печальный».

Фу Бао – первая большая панда, родившаяся в Южной Корее. Её маму зовут Ай Бао, а папу – Лэ Бао. Они приехали в зоопарк «Эверленд» восемь лет назад. Прошлым летом у Ай Бао родилась двойня.

Китай сдаёт больших панд в аренду зарубежным зоопаркам. Все родившиеся там детёныши принадлежат ему. Они должны вернуться в Китай до того, как им исполнится четыре года.

Короткая ссылка на эту страницу: