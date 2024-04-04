Прощай, Фу Бао: южнокорейцы со слезами провожают любимую панду в Китай

Большая панда Фу Бао, ставшая звездой Интернета, покидает зоопарк в Южной Корее и уезжает в Китай...
Дата загрузки: 2024-04-04
Фу Бао родилась в 2020-м в зоопарке «Эверленд» в Йонъине. За четыре года к ней привязались и смотрители, и гости зоопарка.
Панда прославилась на весь мир в полгода, когда в Интернет попало забавное видео. Фу Бао после взвешивания обняла ногу смотрителя и не хотела её отпускать. Ролик посмотрели четыре миллиона раз.
Теперь смотритель Кан Чер Вон просит поклонников панды запомнить её надолго, но сильно не грустить. Люди провожают медведицу добрыми словами.
[поклонница панды]:
«Надеюсь, у тебя будет много детей, как у твоей мамы Ай Бао, и ты будешь жить счастливо». [поклонница панды]:
«Для меня Фу Бао – это «счастливое сокровище», что и означает её имя. Сегодняшний день запомнится как значимый и по-настоящему печальный».
Фу Бао – первая большая панда, родившаяся в Южной Корее. Её маму зовут Ай Бао, а папу – Лэ Бао. Они приехали в зоопарк «Эверленд» восемь лет назад. Прошлым летом у Ай Бао родилась двойня.
Китай сдаёт больших панд в аренду зарубежным зоопаркам. Все родившиеся там детёныши принадлежат ему. Они должны вернуться в Китай до того, как им исполнится четыре года.
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