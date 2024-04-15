Прыжок почти на 15 метров: новые рекорды по прыжкам на лыжах и сноубордах установили в Швейцарии

Три мировых рекорда установили на трассе Swatch Nines в Швейцарии. Здесь лучшие в мире лыжники и..
Дата загрузки: 2024-04-16
Мероприятие продолжалось неделю и включило огромное множество трюков и прыжков на склонах Шилтхорна. Центральным местом стал комплекс из нескольких трамплинов и склонов, которые возводили с особой точностью.
Один из трамплинов, который назвали «Бедро», был спроектирован так, что спортсмены, подлетая в воздух, приземлялись под другим углом от точки отрыва.
Швейцарский лыжник Ким Губсер достиг на нём рекордной высоты – 14 метров 60 сантиметров. Это на 40 сантиметров выше предыдущего рекорда, который установил американец Дэвид Уайз в 2016 году.[Ким Губсер, лыжник]:
«Я немного протестировал трамплин с меньшей скоростью. Потом я снова и снова увеличивал скорость в поисках предела, пока не нашёл свой предел. И да, я очень доволен».
Несколько часов спустя австралийский сноубордист Валентино Гусели достиг высоты в 11,5 метров. Это тоже был рекорд. До этого самым высоким считался прыжок швейцарца Кристиана Халлера в 11,3 метра, который он также совершил в 2016 году.[Валентино Гусели, сноубордист]:
«Это просто потрясающе. Я снова оказался на вершине, и мне сказали, что я новый мировой рекордсмен. Я не был уверен, какой именно рекорд был раньше, но я его побил. Просто старался изо всех сил».
Канадка Брук Д’Хондт завершила серию рекордов, совершив самый высокий прыжок среди женщин: 7,3 метра.[Брук Д’Хондт, сноубордистка]:
«Да, определённо, это непросто. Особенно, когда прыгаешь в первый раз. Это так же страшно, как первый в жизни прыжок. Но ощущение того, что ты это сделал, превосходит все остальные».
В целом в мероприятии приняло участие 40 спортсменов из 13 стран.
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