На этом мероприятии в Шанхае все посетители надевают на лица маски. Но это не карнавал. Это..

Почему китайский средний класс не может себе позволить свадьбу

На этом мероприятии в Шанхае все посетители надевают на лица маски. Но это не карнавал. Это своего рода свидание вслепую, призванное помочь одиноким найти вторую половинку.

Вечеринку организовали в элитном джаз-баре. Среди гостей – представители среднего класса с высшим образованием и заработком выше среднего.

Предприниматель Виктор Ли – один из участников. Он полон решимости жениться. Но, как и многие другие молодые китайцы, не уверен, что сможет себе это позволить.

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[Виктор Ли, участник вечеринки]:

«Нам очень дорого жениться, особенно в таком большом городе, как Шанхай. Например, если женишься, то нужно где-то жить. Нужен дом. А с точки зрения финансов, это большое давление на молодых людей, в том числе на меня».

Джулия Мэн владеет компанией, которая организовала мероприятие по сватовству в масках в Шанхае.

[Джулия Мэн, организатор вечеринки]:«Судя по тому, что я вижу, люди старше 35 лет, кажется, просто сдаются. Они отказываются от идеи найти партнёра. Они начинают думать, что одиночество – тоже хорошо, находят баланс. Одинокими не хотят быть обычно люди в возрасте от 30 до 35 лет».

Китай столкнулся с резким падением рождаемости и быстрым старением населения.

Власти объявили о различных мерах, направленных на поощрение людей к созданию новых семей. Среди них налоговые льготы и жилищные субсидии, а также денежные «поощрения» за браки, в которых невесте 25 лет или меньше.

Тем не менее, многие более состоятельные китайцы предпочитают оставаться одинокими из-за экономического спада. В последние месяцы безработица среди молодёжи бьёт рекорды. Также наблюдается спад внутреннего спроса.

В 2022 году в стране зарегистрировали рекордно низкое число браков.

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