Почему китайский средний класс не может себе позволить свадьбу

На этом мероприятии в Шанхае все посетители надевают на лица маски. Но это не карнавал. Это..
Дата загрузки: 2024-01-24
Вечеринку организовали в элитном джаз-баре. Среди гостей – представители среднего класса с высшим образованием и заработком выше среднего.
Предприниматель Виктор Ли – один из участников. Он полон решимости жениться. Но, как и многие другие молодые китайцы, не уверен, что сможет себе это позволить.[Виктор Ли, участник вечеринки]:
«Нам очень дорого жениться, особенно в таком большом городе, как Шанхай. Например, если женишься, то нужно где-то жить. Нужен дом. А с точки зрения финансов, это большое давление на молодых людей, в том числе на меня».
Джулия Мэн владеет компанией, которая организовала мероприятие по сватовству в масках в Шанхае.[Джулия Мэн, организатор вечеринки]:
«Судя по тому, что я вижу, люди старше 35 лет, кажется, просто сдаются. Они отказываются от идеи найти партнёра. Они начинают думать, что одиночество – тоже хорошо, находят баланс. Одинокими не хотят быть обычно люди в возрасте от 30 до 35 лет».
Китай столкнулся с резким падением рождаемости и быстрым старением населения.
Власти объявили о различных мерах, направленных на поощрение людей к созданию новых семей. Среди них налоговые льготы и жилищные субсидии, а также денежные «поощрения» за браки, в которых невесте 25 лет или меньше.
Тем не менее, многие более состоятельные китайцы предпочитают оставаться одинокими из-за экономического спада. В последние месяцы безработица среди молодёжи бьёт рекорды. Также наблюдается спад внутреннего спроса.
В 2022 году в стране зарегистрировали рекордно низкое число браков.
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