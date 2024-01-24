Дональд Трамп одержал победу на первых президентских праймериз

Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в одном из ключевых штатов США – Нью-Гэмпшире, обойдя свою соперницу Никки Хейли. Он набрал почти 55% голосов. Из 22 делегатов его партии в штате за него проголосовало 11. За Хейли – восемь.

Победа еще больше укрепила позиции Трампа в Республиканской партии, а также приблизила его к участию в президентских выборах в ноябре, где его соперником может стать президент-демократ Джо Байден.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:«Мы победили в Нью-Гэмпшире трижды. И мы побеждаем здесь каждый раз. Мы победили на праймериз, а также одержим победу на основных выборах. И для меня это очень особенное и важное место. И ещё небольшое замечание для Никки: она не выиграет».

Бывший посол США при ООН Никки Хейли – единственная оставшаяся соперница Трампа от республиканцев в предвыборной гонке. Она заявила своим сторонникам во вторник вечером, что пока не отказывается от борьбы.

[Никки Хейли, кандидат в президенты США]:«Эта гонка ещё далека от завершения. Есть ещё десятки штатов».

По закону, в праймериз в северо-восточном штате Нью-Гэмпшир могут участвовать зарегистрированные члены Республиканской партии, а также независимые избиратели. Хейли надеялась, что значительный блок независимых избирателей приведёт её победе. Вместо этого Трамп стал первым республиканцем с 1976 года, получившим значительный перевес как в Айове, где проходили кокусы, так и в Нью-Гэмпшире.

Примечательно, что праймериз Демократической партии пройдут в Нью-Гэмпшире без имени Джо Байдена в бюллетенях. Причина в том, что руководство партии решило изменить многолетней традиции и перенести голосование в Нью-Гэмпшире на более поздний срок, начав со штатов с более разнообразным этническим населением, чтобы точно обеспечить первую победу Байдену. Но Нью-Гэмпшир не согласился и назначил свою дату праймериз. В итоге Байден вообще не подал заявку на участие в этом голосовании, и штат как бы исключили из первичных выборов демократов.

Следующие республиканские праймериз запланированы на 24 февраля в Южной Каролине. Там Никки Хейли родилась и два срока занимала пост губернатора.

Короткая ссылка на эту страницу: