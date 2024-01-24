Боливийка превращает использованное масло в моющие средства

Женщина-химик из Боливии делает моющие средства из использованного растительного масла. Сырьё берёт у работников кафе и..

Женщина-химик из Боливии делает моющие средства из использованного растительного масла. Сырьё берёт у работников кафе и ресторанов в Ла-Пасе.

Идея у Сильверии Пари зародилась ещё во время учёбы в университете. Тогда она узнала, что использованное и выброшенное масло вредит природе. Десять лет назад женщина основала компанию по производству моющих средств.

[Сильверия Кутипа Пари, глава компании Suma Kana Kolla]:

«Наши моющие средства натуральные, экологичные и не вредят природе и водным ресурсам. В то же время крупные компании выпускают моющие средства с высоким содержанием химикатов и красителей. Токсичные химикаты вредят экологии».

Компания выпускает жидкие моющие средства, порошок для стирки и кусковое мыло для рук и тела.

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По словам специалистов, использованное масло, вылитое в раковину, остаётся на стенках труб. Это постепенно приводит к засорам. Если сточные воды с маслом попадут в реку, то оно останется на поверхности. Из-за этого в воду будет попадать меньше кислорода.

Защитники природы советуют из использованного масла делать мыло. Для этого нужны вода и каустическая сода, которая, кстати, очень токсична, поэтому работать с ней надо осторожно. Также при варке мыла можно добавлять эфирные масла.

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