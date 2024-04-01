Оппозиционные силы обошли партию Эрдогана на муниципальных выборах

Более половины мест на муниципальных выборах в крупных городах Турции получили оппозиционные партии. Об этом говорят..

Более половины мест на муниципальных выборах в крупных городах Турции получили оппозиционные партии. Об этом говорят данные подсчёта.

Общенациональное голосование состоялось в воскресенье. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу добился переизбрания, обойдя кандидата от Партии справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана.

Народно-республиканская партия Имамоглу также одержала победу в столице Анкаре и ещё в девяти крупных городах, поставив там своих мэров.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:

«Указания отдаёт народ, а не один человек. Чиновники получают указания от народа. С сегодняшнего дня период единоличного правления закончился. Республика и демократия теперь полным ходом идут вперёд».

Президент Эрдоган правит Турцией почти два десятилетия. Перед выборами опросы показывали острую конкуренцию в Стамбуле и возможные потери правящей партии по всей стране.

Впрочем, результаты для политической силы Эрдогана оказались ещё хуже, чем ожидалось. Эксперты говорят, что причинами того, почему турки решили наказать правящую партию, стали резкий рост инфляции, а также недовольство более религиозных избирателей.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:«31 марта для нас не конец, а поворотный момент. Турецкий народ передал свои послания политикам, используя урну для голосования на муниципальных выборах 31 марта».

Выборы также укрепили репутацию Имамоглу как потенциального соперника Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

Короткая ссылка на эту страницу: