Турция проголосовала за вступление Швеции в НАТО. После 20 месяцев задержек парламент страны устранил самое большое..

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Турция проголосовала за вступление Швеции в НАТО. После 20 месяцев задержек парламент страны устранил самое большое препятствие на пути расширения западного военного альянса.

Почему же это заняло так много времени, и что будет дальше?

Швеция и Финляндия обратились с заявкой о вступлении в НАТО в 2022 году. Однако Турция неожиданно выдвинула возражения. Она заявила, что обе страны защищают группировки, которые Анкара считает террористическими.

В апреле прошлого года Анкара одобрила членство Финляндии. Но, как и Венгрия, заставила Швецию ждать.

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Она призвала Стокгольм ужесточить свою позицию в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана, которую Европейский Союз и США также считают террористической группировкой.

В ответ Швеция представила новый закон о борьбе с терроризмом, который сделал членство в террористических организациях незаконным.

Кроме того, Швеция, Финляндия, Канада и Нидерланды предприняли шаги по смягчению правил экспорта оружия в Турцию.

Ранее президент Тайип Эрдоган сказал, что его страна одобрит заявку Швеции, если Конгресс США утвердит продажу Турции истребителей F-16.

Теперь Венгрия остаётся единственным государством-членом НАТО, которое не одобрило вступление Швеции. Она обещала, что не будет последним союзником, ратифицировавшим заявку. Однако её парламент находится на каникулах примерно до середины февраля.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил во вторник, что пригласил лидера Швеции посетить страну и провести переговоры.

Заявка Швеции на членство ознаменовала исторический отход от десятилетий военного нейтралитета. Ожидается, что её присоединение к блоку усилит обороноспособность НАТО в регионе Балтийского моря.

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