В Улан-Баторе в результате взрыва автоцистерны загорелась многоэтажка

Поспешно спасаться от огня пришлось жителям 13-этажного жилого дома в столице Монголии. Он загорелся в результате..

[житель Улан-Батора]:

«Я живу на первом этаже. Когда произошёл первый взрыв, у меня выбило окна. Ударной волной разрушило балкон. Взрыв был очень мощным. Я не знал, что случилось с верхними квартирами. Прежде чем уйти, я попытался закрыть окна на балконе, но они не закрывались. Все оконные рамы были покорёжены».

Поспешно спасаться от огня пришлось жителям 13-этажного жилого дома в столице Монголии. Он загорелся в результате мощного взрыва автоцистерны, которая перевозила 60 тонн сжиженного газа. Погибли не менее шести человек, ещё 14 пострадали.

Некоторые жильцы поняли, что дом горит, только когда огонь добрался до их квартиры. Им пришлось пробираться сквозь пламя – входные двери уже горели.

[жительница Улан-Батора]:

«Выбравшись наружу, мы увидели, что огонь уже дошёл до самого верхнего этажа здания. Все случилось очень быстро».

Трагедия произошла в час ночи по местному времени. На перекрёстке грузовик врезался в легковой автомобиль, и прогремел взрыв. Когда прибыли пожарные, автоцистерна снова взорвалась.

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[Саинбуян Амарсайхан, заместитель премьер-министра Монголии]:

«Пока пожарные тушили огонь, произошёл ещё один взрыв. Часть грузовика отбросило с большой силой, что привело к трагической гибели трёх пожарных».

Жителей пострадавшего дома временно разместили в гостиницах. В районе пожара сгорели 30 автомобилей. В тушении огня были задействованы 600 пожарных и 100 единиц техники.

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