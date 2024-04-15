Военный вертолёт участвует в спасении человека с застрявшей канатной дороги в Турции. Это один из последних..

Авария на канатной дороге в Турции: один погиб, десять получили ранения

Военный вертолёт участвует в спасении человека с застрявшей канатной дороги в Турции. Это один из последних пассажиров, которого пришлось доставать из кабин подъёмника.

В целом в результате аварии в южной провинции Анталья в бедственном положении оказалось более 170 человек. Из них один погиб и десять получили травмы.

Авария случилась после того, как кабина канатной дороги столкнулась со сломанным столбом.

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В масштабной спасательной операции, которая длилась 23 часа, участвовало десять вертолётов и более 600 спасателей. В целом в воздухе застряло 24 кабины подъёмника.

Турецкая прокуратура в связи с инцидентом уже начала расследование и распорядилась задержать 13 человек, в том числе должностных лиц частной компании, управляющей канатной дорогой.

В целом на подъёмнике – 36 кабинок вместимостью по шесть человек каждая.

А подъём на гору до объекта Тунектепе с панорамным видом на город Анталью занимает в среднем девять минут.

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