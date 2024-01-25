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Как мечты в миниатюре помогают сбываться желаниям боливийцев

Как мечты в миниатюре помогают сбываться желаниям боливийцев

Хотите целый грузовик денег или новый дом, а, может быть, только корову? Любая мечта сбудется, если..

Дата загрузки: 2024-01-25

Как мечты в миниатюре помогают сбываться желаниям боливийцев
Хотите целый грузовик денег или новый дом, а, может быть, только корову? Любая мечта сбудется, если купить её миниатюрное материальное воплощение. Боливийцы в это искренне верят, поэтому каждый год спешат на ярмарку желаний «Аласитас» в Ла-Пасе.

Здесь каждый найдёт свою мечту в миниатюре. Очень популярны деньги, дома и машины.

[жительница Ла-Паса]:
«Мы с детства верим в божество изобилия. У нас есть традиция покупать миниатюры, чтобы со временем мечты сбывались. Мы купили автомобиль и крошечные продукты питания. Нам нужно, чтобы это было у нас в нынешнем году».

Согласно древнему поверью, об исполнении желаний нужно просить Экеко. У индейцев аймара это божество изобилия, плодородия и веселья. Купленную миниатюру прикрепляют к пончо Экеко или кладут рядом. Потом остаётся только ждать, когда мечты сбудутся.

[житель Ла-Паса]:
«Мы просим, чтобы у нас была гостиница, просим здоровья и средств на образование наших детей».

Индейцы, жившие на плато Альтиплано в Андах, стали поклонятся Экеко много веков назад. Они верили, что божество принесёт в их дома счастье и достаток. Праздник «Аласитас» начинается 24 января и длится несколько недель.
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