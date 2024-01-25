Как мечты в миниатюре помогают сбываться желаниям боливийцев

Хотите целый грузовик денег или новый дом, а, может быть, только корову? Любая мечта сбудется, если..

Хотите целый грузовик денег или новый дом, а, может быть, только корову? Любая мечта сбудется, если купить её миниатюрное материальное воплощение. Боливийцы в это искренне верят, поэтому каждый год спешат на ярмарку желаний «Аласитас» в Ла-Пасе.

Здесь каждый найдёт свою мечту в миниатюре. Очень популярны деньги, дома и машины.

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[жительница Ла-Паса]:«Мы с детства верим в божество изобилия. У нас есть традиция покупать миниатюры, чтобы со временем мечты сбывались. Мы купили автомобиль и крошечные продукты питания. Нам нужно, чтобы это было у нас в нынешнем году».

Согласно древнему поверью, об исполнении желаний нужно просить Экеко. У индейцев аймара это божество изобилия, плодородия и веселья. Купленную миниатюру прикрепляют к пончо Экеко или кладут рядом. Потом остаётся только ждать, когда мечты сбудутся.

[житель Ла-Паса]:«Мы просим, чтобы у нас была гостиница, просим здоровья и средств на образование наших детей».

Индейцы, жившие на плато Альтиплано в Андах, стали поклонятся Экеко много веков назад. Они верили, что божество принесёт в их дома счастье и достаток. Праздник «Аласитас» начинается 24 января и длится несколько недель.

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