Fashion in da House – «Мода в доме» – под таким названием проходит дефиле в Гаване..

Дизайнеры из стран Карибского бассейна поучаствовали в неделе моды Fashion in da House

Fashion in da House – «Мода в доме» – под таким названием проходит дефиле в Гаване на Кубе. Модные коллекции представляют 16 дизайнеров из одиннадцати стран Карибского бассейна. Все участники – финалисты конкурса «Сделано в Карибском бассейне».

На подиум вышли модели в летних нарядах, вечерних и коктейльных платьях и брючных костюмах. Дизайнеры также создали наряды для похода на пляж.

[Ронелли Рекена, модельер из Белиза]:

«Это важное мероприятие, поскольку мы продвигаем культуру стран Карибского бассейна». [Даяна Вальдес, модельер с Кубы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Самое главное – привлечь внимание кубинских модельеров. До этого мы не участвовали в международных мероприятиях. Важно, чтобы люди знали: на Кубе тоже создают моду».

Мероприятие Fashion in da House длится неделю. Помимо дефиле, проходят семинары и конференции. Это даёт возможность начинающим дизайнерам поучиться у опытных модельеров.

Мероприятие организовали в рамках «Месяца Европы на Кубе». Его цель – способствовать развитию модной индустрии.

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