Дизайнеры из стран Карибского бассейна поучаствовали в неделе моды Fashion in da House

Fashion in da House – «Мода в доме» – под таким названием проходит дефиле в Гаване..
Дата загрузки: 2024-05-09
На подиум вышли модели в летних нарядах, вечерних и коктейльных платьях и брючных костюмах. Дизайнеры также создали наряды для похода на пляж.
[Ронелли Рекена, модельер из Белиза]:
«Это важное мероприятие, поскольку мы продвигаем культуру стран Карибского бассейна». [Даяна Вальдес, модельер с Кубы]:
«Самое главное – привлечь внимание кубинских модельеров. До этого мы не участвовали в международных мероприятиях. Важно, чтобы люди знали: на Кубе тоже создают моду».
Мероприятие Fashion in da House длится неделю. Помимо дефиле, проходят семинары и конференции. Это даёт возможность начинающим дизайнерам поучиться у опытных модельеров.
Мероприятие организовали в рамках «Месяца Европы на Кубе». Его цель – способствовать развитию модной индустрии.
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