Кафе в Австралии помогает мигранткам начать карьеру

Луиза Витале мигрировала из Самоа в Австралию почти 30 лет назад. В то время едва говорила..
Дата загрузки: 2024-03-06
Луиза Витале мигрировала из Самоа в Австралию почти 30 лет назад. В то время едва говорила по-английски. Много лет заботилась о семье, а теперь хочет сделать карьеру.
Вот уже почти восемь месяцев Луиза работает в кафе «Еда с эффектом» в Мельбурне. Здесь нанимают женщин, мигрировавших в Австралию. Работа помогает приобрести навыки и стать увереннее в себе.
Луиза уже планирует основать маленькую фирму по производству продуктов питания. Будет брать на работу самоанцев.
[Луиза Витале, мигрантка]:
«Когда они приезжают с Самоа, у них ничего нет, даже еды. Я хочу открыть этот бизнес, чтобы им помогать».
Меню в кафе регулярно меняется, чтобы каждая мигрантка могла представить кухню своей родины. Клиенты довольны.
[Филип Вонг, гость кафе]:
«Они кладут очень вкусные специи».
Кафе также нанимало студентов из местного университета. Они провели исследования и помогли заведению разработать успешную маркетинговую стратегию.
[Линда Труонг, студентка]:
«Я сама из семьи мигрантов. Так что в какой-то степени понимаю их трудности».
Мигрантки работают здесь определённое время. Получив навыки, ищут места в других заведениях. Так трудоустроиться смогли уже 40 женщин.
Кафе «Еда с эффектом» открылось во время пандемии. В нём готовили блюда для мигрантов, которые находились на карантине в Мельбурне.
Короткая ссылка на эту страницу: