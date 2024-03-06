Кафе в Австралии помогает мигранткам начать карьеру

Луиза Витале мигрировала из Самоа в Австралию почти 30 лет назад. В то время едва говорила..

Луиза Витале мигрировала из Самоа в Австралию почти 30 лет назад. В то время едва говорила по-английски. Много лет заботилась о семье, а теперь хочет сделать карьеру.

Вот уже почти восемь месяцев Луиза работает в кафе «Еда с эффектом» в Мельбурне. Здесь нанимают женщин, мигрировавших в Австралию. Работа помогает приобрести навыки и стать увереннее в себе.

Луиза уже планирует основать маленькую фирму по производству продуктов питания. Будет брать на работу самоанцев.

[Луиза Витале, мигрантка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Меню в кафе регулярно меняется, чтобы каждая мигрантка могла представить кухню своей родины. Клиенты довольны.

[Филип Вонг, гость кафе]:

«Они кладут очень вкусные специи».

Кафе также нанимало студентов из местного университета. Они провели исследования и помогли заведению разработать успешную маркетинговую стратегию.

[Линда Труонг, студентка]:

«Я сама из семьи мигрантов. Так что в какой-то степени понимаю их трудности».

Мигрантки работают здесь определённое время. Получив навыки, ищут места в других заведениях. Так трудоустроиться смогли уже 40 женщин.

Кафе «Еда с эффектом» открылось во время пандемии. В нём готовили блюда для мигрантов, которые находились на карантине в Мельбурне.

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