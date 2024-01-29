Десятки аэростатов летали над швейцарским городком в альпийской долине

Десятки разноцветных воздушных шаров усеяли почти безоблачное небо над швейцарским альпийским городом Шато-д'О. Здесь проходит ежегодный..
Дата загрузки: 2024-01-30
Американский пилот Элиав Коэн налетал более 1000 часов во множестве стран, включая США и Таиланд. Говорит, что здесь – самое невероятное место для полётов на аэростатах.[Элиав Коэн, пилот аэростата]:
«В Соединённых Штатах в горах обычно не летают, особенно через горные долины, потому что между ними нет городов. Так что возможность летать здесь над Альпами на высоте 2500-2700 метров просто ошеломляет. Также одновременно летает 50-60 воздушных шаров. Это потрясающе, особенно в этом красивом и безмятежном месте».
Мероприятие длится девять дней. Участвуют команды на 75 аэростатах.[Элиав Коэн, пилот аэростата]:
«Это очень умиротворяет. На воздушном шаре не чувствуешь турбулентности. Просто Земля отдаляется от тебя, а ты отдаляешься от неё».
Городок Шато-д’О находится в альпийской долине. Он славится сильными ветрами, благодаря которым полёты здесь особенно хороши.
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