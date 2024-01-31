Гонконгу грозит новый закон о нацбезопасности

Власти Гонконга объявили о планах принять новый закон, который расширит законодательство в области национальной безопасности. Он..

Власти Гонконга объявили о планах принять новый закон, который расширит законодательство в области национальной безопасности. Он будет основан на радикальном законе о нацбезопасности, который Пекин в одностороннем порядке принял здесь в 2020 году, после массовых протестов в поддержку демократии.

Новый закон известен как Статья 23. Его пытались принять ещё в 2003 году. Однако тогда попытка не увенчалась успехом, поскольку около полумиллиона человек вышли на улицы с протестом. Министр безопасности в то время был вынужден уйти в отставку.

Люди не позволили принять Статью 23, поскольку она лишила бы автономный регион его прав и свобод. Они были гарантированы договором 1997 года о передаче Гонконга Великобританией под управление компартии Китая.

Теперь же общественное движение на острове буквально задушил закон о нацбезопасности 2020 года. В рамках него уже арестовали десятки активистов, оппозиционеров и журналистов. Многие бежали в другие страны.

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Пекин создал идеальные условия для принятия Статьи 23, ведь массовые протесты против закона уже вряд ли вспыхнут.

Некоторые учёные-юристы говорят, что новое законодательство будет ещё более жёстким, чем закон 2020 года, который сформулирован расплывчато. Так, более чётко будут прописаны пункты о подстрекательстве к мятежу, а массовые протесты приравняют к угрозе национальному суверенитету. Также появится пункт, запрещающий использовать компьютеры с целью наносить ущерб национальной безопасности.

Максимальный срок согласно закону 2020 года – пожизненное заключение.

Сейчас проходят общественные слушания по новому законодательству. Они завершатся 28 февраля. Однако местные жители и активисты называют это лишь формальностью.

Так, закон о нацбезопасности 2020 года Пекин принял на острове в обход местных органов управления и не считаясь с мнением самих жителей острова.

До 1997 года Гонконг был британской колонией. Формально здесь сохраняется демократическая политическая система. Однако на деле компартия Китая продолжает захватывать всё больше влияния.

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